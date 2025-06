O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste domingo (22), em Santana da Parnaíba, pela 4ª rodada do Paulistão feminino. O gol foi marcado por Duda Sampaio, ainda no primeiro tempo, e Kaká e Vitorinha balançaram as redes nos acréscimos, garantindo a vitória tricolor.

Apesar da derrota, as Brabas seguem líder do estadual, com 10 pontos. Já as Soberanas sobem para a quinta colocação, com quatro pontos.

Como foi São Paulo e Corinthians

O clássico começou movimentado, com as duas equipes disputando espaço a todo momento. O São Paulo teve dificuldade de furar o bloqueio das Brabas, que mostraram bastante aplicação tática desde os momentos iniciais.

Lucas Piccinato optou por uma equipe alternativa, com Nicoles, Vic Albuquerque, Tamires e Jhonson no banco de reservas. O São Paulo veio com a equipe completa, inclusive com os destaques Dudinha e Crivelari.

Aos 30 minutos, Crivelari finalizou e Kaká teve a chance de desviar, mas não alcançou a bola. Um minuto depois, Duda Sampaio recebeu na intermediária da área e chutou no ângulo esquerdo superior, marcando um belo gol.

O São Paulo ainda tentou no fim do primeiro tempo, mas o Corinthians manteve o domínio da partida. No segundo tempo, o panorama mudou, com as Soberanas voltando melhor do intervalo.

Com mais jogadas de velocidade, Dudinha e Crivelari tiveram mais espaço. No primeiro minuto, o Tricolor impôs uma blitz, com chutes de Camilinha e Crivelari em sequência, mas Kemelli evitou o empate.

Durante dividida, Yaya caiu e sentiu o ombro esquerdo. A meia foi substituída por Jhonson, aos 10 minutos do segundo tempo.

O São Paulo continuou se impondo até o fim. Nos acréscimos, Vi Amaral cruzou para Kaká, que marcou o primeiro gol tricolor. Na sequência, foi a vez de Vitorinha chutar na entrada da área e virar o jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

