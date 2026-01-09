Corinthians chega a um acordo com o Atlético de Madrid por Ana Vitória

O Corinthians informou nesta sexta-feira (9) que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência da meio-campista Ana Vitória. Agora, clube e atleta ajustam os últimos detalhes contratuais antes da assinatura. A jogadora de 25 anos retornará ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol europeu.

A temporada reserva ao Timão um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.

Carreira de Ana Vitória

Revelada no futebol mato-grossense, Ana Vitória iniciou a carreira profissional no Mixto, clube tradicional da modalidade, antes de passar pelo Rondonópolis. O bom desempenho ainda jovem chamou a atenção do Corinthians, onde a meia chegou em 2017 e ganhou projeção nacional.

Em 2019, a atleta deu início à trajetória internacional ao se transferir para o Benfica. Em Portugal, viveu o período mais produtivo da carreira em termos ofensivos: foram cinco temporadas consecutivas, com números expressivos, títulos nacionais e papel central no crescimento do futebol feminino do clube. Na temporada 2022/23, por exemplo, somou 20 gols e 16 assistências em 39 partidas, consolidando-se como uma das principais jogadoras da equipe.

O desempenho no Benfica abriu caminho para novos desafios na Europa. Em 2023/24, Ana Vitória teve uma breve passagem pelo Paris Saint-Germain antes de chegar ao Atlético de Madrid. No clube espanhol, passou a atuar em um contexto mais competitivo, incluindo partidas da Liga F e da UEFA Champions League Feminina.

Paralelamente à carreira em clubes, Ana Vitória construiu trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. A meia acumula convocações desde as categorias de base, com participações em Mundiais Sub-17 e Sub-20, além de presença no elenco principal em competições como a Copa do Mundo de 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.