Eleições do Corinthians: banco se pronuncia sobre investimento bilionário

André Castro, candidato à presidência do Corinthians, tem uma carta de intenções da GSP Banco de Fomento Mercantil LTDA como principal proposta. A instituição financeira tem o interesse de investir até 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões) nos cofres alvinegros.

O postulante ao cargo máximo do Timão apresentou a proposta em entrevista coletiva. Nesta sexta-feira (22), o banco se pronunciou sobre suas intenções. Em nota oficial, a instituição financeira confirmou o interesse em investimento a longo prazo.

— Esclarecemos que o aporte financeiro será realizado conforme o projeto de investimentos, riscos e retorno previstos. Dessa forma, será captado o valor descrito em nossa nota oficial. Destacamos ainda que o aporte seguirá um cronograma físico-financeiro de desembolsos a médio e longo prazo — declarou o banco.

André Castro afirma que procurou parceiros para auxiliar no equilíbrio das contas do Corinthians, que atualmente tem uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões. O candidato declarou que pretende encaminhar o parceiro ao Timão mesmo em caso de derrota no pleito.

— Temos um planejamento, já mandei para eles: curto, médio e longo prazo. Não é que, ganhando a eleição, todo esse dinheiro estará na conta. Há um procedimento. Os compromissos iniciais serão resolver problemas financeiros de curto prazo, como o transfer ban. Não sei o que encontrarei ao assumir o clube. Me planejei justamente para ter esse fluxo, algo em torno de R$ 500 milhões para cobrir dívidas imediatas e dar fôlego para contratações — disse o candidato em entrevista coletiva.

André Castro candidato à presidência do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Factoring

GSP Banco de Fomento Mercantil LTDA opera sob os nomes fantasias GSP Bank of Assets e GSP cartão de crédito. Segundo apuração do 'ge.globo', a instituição financeira não está registrada como banco. Aberta em 2010, e sediada em Goiás, no registro do Banco Central, tem factoring como sua atividade principal.

Factoring é uma empresa que vendeu seus direitos de créditos para outra instituição. Desta forma, não pode atuar como banco, já que não tem autorização para captar depósitos ou oferecer serviços típicos do sistema bancário, limitando-se à compra de recebíveis e à antecipação de valores.

Eleições no Corinthians

O pleito para definir o novo dirigente do Timão acontecerá na segunda-feira (25), no Parque São Jorge, e será feito de maneira indireta, apenas com votos dos 300 conselheiros. Além de André Castro, Roque Citadini e Osmar Stábile, atual presidente, participarão da eleição.