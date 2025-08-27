O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (27) a venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Canindé, pela volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. As entradas variam de R$ 23 a R$ 35.

continua após a publicidade

Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como comprar ingresso para o Majestoso Feminino

A comercialização acontece de forma escalonada. A partir das 10h, apenas os membros adimplentes do Fiel Torcedor têm acesso à compra. Já às 12h, as vendas se abrem ao público em geral. O processo é feito exclusivamente pela plataforma www.fieltorcedor.com.br e não haverá bilheteria física.

continua após a publicidade

Segundo divulgado pelo clube, a compra está condicionada ao cadastro da biometria facial e ao preenchimento de todos os dados obrigatórios. Cada CPF pode adquirir somente um ingresso, e a partida não gera pontuação no programa Fiel Torcedor.

Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

➡️ Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão Feminino 2025

São Paulo x Corinthians

Local: Estádio Canindé, São Paulo (SP)

Estádio Canindé, São Paulo (SP) Data: 31/08/2025 (domingo)

31/08/2025 (domingo) Horário: 10h30

10h30 Transmissão: Globo e SporTV

Globo e SporTV Ingressos: www.fieltorcedor.com.br

Corinthians venceu o jogo

Atual campeão nacional, as Brabas têm vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Pacaembu, com gols de Jaqueline e Day Rodríguez. A expectativa inicial era de que o estádio recebesse também o confronto decisivo, mas o clube optou por mandar o clássico no Canindé.

continua após a publicidade