menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians abre venda de ingressos para semifinal contra o São Paulo no Canindé

Majestoso feminino será neste domingo (31)

Corinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraCorinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
12:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (27) a venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Canindé, pela volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. As entradas variam de R$ 23 a R$ 35.

continua após a publicidade

Relacionadas

Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como comprar ingresso para o Majestoso Feminino

A comercialização acontece de forma escalonada. A partir das 10h, apenas os membros adimplentes do Fiel Torcedor têm acesso à compra. Já às 12h, as vendas se abrem ao público em geral. O processo é feito exclusivamente pela plataforma www.fieltorcedor.com.br e não haverá bilheteria física.

continua após a publicidade

Segundo divulgado pelo clube, a compra está condicionada ao cadastro da biometria facial e ao preenchimento de todos os dados obrigatórios. Cada CPF pode adquirir somente um ingresso, e a partida não gera pontuação no programa Fiel Torcedor.

 Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

➡️ Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão Feminino 2025

São Paulo x Corinthians

  • Local: Estádio Canindé, São Paulo (SP)
  • Data: 31/08/2025 (domingo)
  • Horário: 10h30
  • Transmissão: Globo e SporTV
  • Ingressos: www.fieltorcedor.com.br

Corinthians venceu o jogo

Atual campeão nacional, as Brabas têm vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Pacaembu, com gols de Jaqueline e Day Rodríguez. A expectativa inicial era de que o estádio recebesse também o confronto decisivo, mas o clube optou por mandar o clássico no Canindé.

continua após a publicidade
Jogadoras do Cotinthians comemoram o gol contra o São Paulo na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Cotinthians comemoram o gol contra o São Paulo na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias