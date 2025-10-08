menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians encara Santa Fe na Libertadores; veja escalações confirmadas

Brabas entram em campo sem Duda Sampaio

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
19:19
Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraJogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira (8), pela 3ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Morón. O jogo conta com transmissão no Sportv, Band Sports, X Sports, N Sports, Goat, Cazé TV e Pluto TV.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Corinthians lidera o Grupo A com 4 pontos, empatado com o Independiente del Valle, mas superior em saldo de gols (11 a 1). Em terceiro está o Santa Fe, portanto, trata-se de um duelo direto pela classificação.

As Brabas entram em campo com Nicole, Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza, Day Rodríguez, Gi Fernandes, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Tamires, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. A meia Duda Sampaio, que sofreu um entorse contra o Always Ready, começa a partida no banco.

continua após a publicidade

O Santa Fe, por sua vez, entra em campo com Yessica Del Valle, Maria Nela, Cristina, Andrea Carolina, ancy Viviana, Mariana, Karen Daniela, Laura Daniela, Ysaura Candelaria, Karla Daniela e Juana Sofia. A equipe ainda tem chance de classificação, mas precisa de um bom resultado.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians x Santa Fe
3ª rodada — Libertadores Feminina
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Francisco Sola
📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Corinthians: Nicole, Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza, Day Rodríguez, Gi Fernandes, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Tamires, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. (Técnico: Lucas Piccinato)

Santa Fé: Yessica Del Valle, Maria Nela, Cristina, Andrea Carolina, ancy Viviana, Mariana, Karen Daniela, Laura Daniela, Ysaura Candelaria, Karla Daniela e Juana Sofia. (Técnico: Omar Ramírez)

➡️ Rodada decisiva! Do que precisam os brasileiros para avançar na Libertadores?

Estádio do Banfield recebe a Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Estádio do Banfield recebe a Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias