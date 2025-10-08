Corinthians encara Santa Fe na Libertadores; veja escalações confirmadas
Brabas entram em campo sem Duda Sampaio
O Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira (8), pela 3ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Morón. O jogo conta com transmissão no Sportv, Band Sports, X Sports, N Sports, Goat, Cazé TV e Pluto TV.
O Corinthians lidera o Grupo A com 4 pontos, empatado com o Independiente del Valle, mas superior em saldo de gols (11 a 1). Em terceiro está o Santa Fe, portanto, trata-se de um duelo direto pela classificação.
As Brabas entram em campo com Nicole, Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza, Day Rodríguez, Gi Fernandes, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Tamires, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. A meia Duda Sampaio, que sofreu um entorse contra o Always Ready, começa a partida no banco.
O Santa Fe, por sua vez, entra em campo com Yessica Del Valle, Maria Nela, Cristina, Andrea Carolina, ancy Viviana, Mariana, Karen Daniela, Laura Daniela, Ysaura Candelaria, Karla Daniela e Juana Sofia. A equipe ainda tem chance de classificação, mas precisa de um bom resultado.
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians x Santa Fe
3ª rodada — Libertadores Feminina
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Francisco Sola
📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
Corinthians: Nicole, Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza, Day Rodríguez, Gi Fernandes, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Tamires, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. (Técnico: Lucas Piccinato)
Santa Fé: Yessica Del Valle, Maria Nela, Cristina, Andrea Carolina, ancy Viviana, Mariana, Karen Daniela, Laura Daniela, Ysaura Candelaria, Karla Daniela e Juana Sofia. (Técnico: Omar Ramírez)
