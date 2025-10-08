A terceira e última rodada da Libertadores Feminina começa nesta quarta-feira (8) e os brasileiros entram em campo em busca da classificação para as quartas de final. A Ferroviária é a primeira a entrar em campo, seguida por Corinthians e São Paulo.

Todos os três dependem de si para avançar, mas para passar em primeiro, terão que vencer seus jogos. Confira abaixo as contas da classificação para cada equipe.

Corinthians

O Corinthians lidera o Grupo A com 4 pontos, empatado com o Independiente del Valle, mas superior em saldo de gols (11 a 1). Em terceiro está o Santa Fé, com 3, depois o Always Ready, que não pontuou.

Na terceira rodada, as Brabas enfrentam o time colombiano e basta um empate para que avancem. No entanto, para passar em primeiro, precisam vencer. Isso porque as Dragonas enfrentam o time boliviano, que sofreu duas goleadas na competição, e devem vencer.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Ferroviária

A Ferroviária é o único brasileiro classificado para as quartas da Libertadores Feminina. Com duas vitórias em dois jogos, as Guerreiras Grenás lideram o Grupo B e basta um empate para que avancem em primeiro.

Na terceira rodada, enfrentam o Boca Juniors, que está em segundo com 4 pontos. O time argentino precisa da vitória para classificar em primeiro e um empate para se garantir na próxima fase. Se perder, depende do resultado de Alianza Lima x Adiffem para passar.

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

São Paulo

Depois de uma boa estreia, o São Paulo perdeu para o Colo-Colo na segunda rodada. Com isso, ficou em segundo do grupo, empatado com três pontos com o San Lorenzo, mas com saldo de gols maior (1 a -1).

Dessa forma, para não depender do resultado do outro jogo do Grupo C, o Tricolor precisa vencer o Olimpia, que não pontuou na competição. Se empatar, precisa que a equipe argentina empate ou perca para as chilenas.

Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)

Jogos da 3ª rodada da Libertadores

Grupo A, 8/10

20h: Independiente del Valle x Always Ready

20h: Independiente Santa Fé x Corinthians

Grupo B, 8/10

16h: Alianza Lima x Adiffem

16h: Ferroviária x Boca Juniors

Grupo C, 9/10

20h: Olímpia x São Paulo 20h: San Lorenzo x Colo-Colo

Grupo D, 9/10

16h: Libertad x Nacional

16h: Universidad de Chile x Deportivo Cali

