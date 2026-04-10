Corinthians perde para o Kansas e disputa o terceiro lugar na Teal Rising Cup

Brabas enfrentam o América-MEX por vaga no pódio

Giselly Correa Barata
Dia 10/04/2026
00:09
KC Current vence Corinthians na Teal Rising Cup. (KC Current/Divulgação)
O Corinthians foi derrotado pelo Kansas City Current por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), no CPKC Stadium, em Kansas, e está fora da final da Teal Rising Cup.

Relacionadas

Com ausências por conta da Data Fifa, as Brabas entraram em campo com Nicole, Ivana Fuso, Erika, Letícia Teles, Juliete, Paola García, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.

A equipe norte-americana abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, com Hopkins, e largou em vantagem na semifinal. Na etapa final, o Corinthians reagiu e chegou ao empate com Jaqueline, que marcou para as Brabas e recolocou a equipe na partida.

No entanto, o Kansas City voltou a ser eficiente e garantiu o segundo gol com Avery Clarck, de cabeça, confirmando a vitória e a classificação para a decisão do torneio. Durante o confronto, Ivana Fuso também virou preocupação ao deixar o campo sentindo dores.

Corinthians enfrenta o América-MEX

Com o resultado, o Kansas City Current enfrentará o Palmeiras na final da competição. Mais cedo, as Palestrinas venceram o América-MEX por 1 a 0 e avançaram à decisão.

Palmeiras e Kansas fazem definem o título no dia 12, às 22h (horário de Brasília), enquanto Corinthians e América-MEX disputam a terceira colocação também no domingo, às 19h.

