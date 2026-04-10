Corinthians perde para o Kansas e disputa o terceiro lugar na Teal Rising Cup
Brabas enfrentam o América-MEX por vaga no pódio
O Corinthians foi derrotado pelo Kansas City Current por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), no CPKC Stadium, em Kansas, e está fora da final da Teal Rising Cup.
Com ausências por conta da Data Fifa, as Brabas entraram em campo com Nicole, Ivana Fuso, Erika, Letícia Teles, Juliete, Paola García, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.
A equipe norte-americana abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, com Hopkins, e largou em vantagem na semifinal. Na etapa final, o Corinthians reagiu e chegou ao empate com Jaqueline, que marcou para as Brabas e recolocou a equipe na partida.
No entanto, o Kansas City voltou a ser eficiente e garantiu o segundo gol com Avery Clarck, de cabeça, confirmando a vitória e a classificação para a decisão do torneio. Durante o confronto, Ivana Fuso também virou preocupação ao deixar o campo sentindo dores.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Corinthians enfrenta o América-MEX
Com o resultado, o Kansas City Current enfrentará o Palmeiras na final da competição. Mais cedo, as Palestrinas venceram o América-MEX por 1 a 0 e avançaram à decisão.
Palmeiras e Kansas fazem definem o título no dia 12, às 22h (horário de Brasília), enquanto Corinthians e América-MEX disputam a terceira colocação também no domingo, às 19h.
+ Aposte na vitória das Brabas na Teal Rising Cup
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
AVERY CLARK GIVES US THE GO-AHEAD GOAL ‼️@thekccurrentII star gives us the lead 👏 pic.twitter.com/iOBIUPOUSz— KC Current (@thekccurrent) April 10, 2026
