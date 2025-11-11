menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Arthur Elias convoca Seleção Brasileira nesta quinta-feira

Lista das seleções principal e sub-20 serão anunciadas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/11/2025
00:30
Arthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta segunda-feira (9). (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraArthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta segunda-feira (9). (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A próxima quinta-feira (13/11) será importante para o futebol feminino brasileiro. A partir das 15h (de Brasília), os técnicos Arthur Elias e Camilla Orlando anunciarão as convocações da Seleção Brasileira principal e da Sub-20 para os últimos compromissos de 2025. O evento acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

continua após a publicidade

Relacionadas

A equipe principal encerra o ano com uma dobradinha europeia. No dia 28 de novembro, o Brasil encara a Noruega, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha. Quatro dias depois, no 2 de dezembro, será a vez do duelo com Portugal, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Já a Seleção Sub-20, que vem de boas atuações na temporada, disputará um triangular internacional em Ezeiza, na Argentina. O time de Camilla Orlando enfrentará as donas da casa no dia 26 de novembro e fecha sua participação contra o Paraguai, no dia 29.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira feminina segue preparação na Europa

Em grande fase, a equipe vive boa fase e acumula vitórias sobre Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0) em outubro, dois resultados expressivos contra potências europeias. Invicta na última Copa América, a seleção busca fechar o ano com novas atuações de peso e manter o embalo rumo à Copa do Mundo de 2027, que será disputada em casa.

Agora, o time comandado por Arthur Elias vai encerrar 2025 com dois amistosos na Europa: no dia 28 de novembro, o Brasil enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella (Espanha), às 15h (de Brasília). Poucos dias depois, em 2 de dezembro, o desafio será contra Portugal, no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino

Luany fez dois gols da vitória do Brasil diante de Bolívia. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Luany comemora gol pela Seleção Brasileira na Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias