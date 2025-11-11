Arthur Elias convoca Seleção Brasileira nesta quinta-feira
Lista das seleções principal e sub-20 serão anunciadas
A próxima quinta-feira (13/11) será importante para o futebol feminino brasileiro. A partir das 15h (de Brasília), os técnicos Arthur Elias e Camilla Orlando anunciarão as convocações da Seleção Brasileira principal e da Sub-20 para os últimos compromissos de 2025. O evento acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
A equipe principal encerra o ano com uma dobradinha europeia. No dia 28 de novembro, o Brasil encara a Noruega, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha. Quatro dias depois, no 2 de dezembro, será a vez do duelo com Portugal, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.
Já a Seleção Sub-20, que vem de boas atuações na temporada, disputará um triangular internacional em Ezeiza, na Argentina. O time de Camilla Orlando enfrentará as donas da casa no dia 26 de novembro e fecha sua participação contra o Paraguai, no dia 29.
Seleção Brasileira feminina segue preparação na Europa
Em grande fase, a equipe vive boa fase e acumula vitórias sobre Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0) em outubro, dois resultados expressivos contra potências europeias. Invicta na última Copa América, a seleção busca fechar o ano com novas atuações de peso e manter o embalo rumo à Copa do Mundo de 2027, que será disputada em casa.
Agora, o time comandado por Arthur Elias vai encerrar 2025 com dois amistosos na Europa: no dia 28 de novembro, o Brasil enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella (Espanha), às 15h (de Brasília). Poucos dias depois, em 2 de dezembro, o desafio será contra Portugal, no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília).
