Globo e Cazé TV transmitirão a Copa do Mundo Feminina de 2027

A FIFA oficializou, nesta segunda-feira (10), a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O Grupo Globo e a gerenciadora LiveMode, parceira da Cazé TV, venceram a concorrência e transmitirão o torneio.

continua após a publicidade

A Globo transmitirá 56 partidas ao vivo na TV aberta e todos os 64 jogos no SporTV. Já a CazéTV garantiu a cobertura digital exclusiva de todos os jogos, com transmissões gratuitas e integrais por streaming.

— As duas emissoras vêm mostrando um apoio de longa data ao futebol feminino no Brasil e tiveram um papel decisivo no aumento da sua visibilidade e da audiência nos últimos anos — destacou Jill Ellis, diretora-geral de Futebol da FIFA e bicampeã mundial como técnica dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Ellis ressaltou ainda que a parceria com Globo e CazéTV "dará continuidade a essa história de sucesso e ajudará o futebol feminino a ganhar ainda mais força em um país que bateu recordes de público e conquistou títulos importantes, como a Copa América Feminina de 2025 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2024."

— A Copa do Mundo Feminina de 2027 será um evento histórico para o futebol e para o país. A Globo tem orgulho de ser parceira em mais um grande momento do esporte brasileiro — afirmou Fernando Manuel Pinto, diretor de direitos esportivos da emissora.

continua após a publicidade

— Expandir nossa parceria com a FIFA e participar da cobertura mais ampla da história da Copa do Mundo Feminina nos enche de orgulho. Será uma chance de fortalecer o futebol feminino e aproximá-lo ainda mais do público jovem e engajado da CazéTV — completou Felipe Aquilino, diretor de direitos de mídia da plataforma.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina de 2027 será a última com 32 seleções

Realizada pela primeira vez na América do Sul, a Copa do Mundo Feminina será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e o Brasil já está classificado por ser país-sede. A partir de 2031, serão 48 equipes em 104 partidas.

Ao todo, serão 32 seleções e 64 jogos, com a seguinte divisão: três vagas para a Conmebol (Brasil + dois países classificados via Liga das Nações Feminina), 11 vagas para a UEFA, 6 vagas para a Confederação Asiática de Futebol (AFC, em inglês), 4 vagas para a Confederação Africana de Futebol, quatro vagas para a Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), uma vaga para a Confederação de Futebol da Oceania e 3 destinadas aos melhores classificados no playoff intercontinental.

➡️ Técnicos brasileiros são indicados à melhor do mundo no futebol feminino; veja lista

Marta na decisão da Copa América feminina (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

Fase de grupos : 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam

: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Ingressos

A Fifa ainda não abriu venda de ingressos para a Copa feminina, mas já disponibilizou um site para torcedores registrarem interesse. Para acessá-lo, clique aqui.