Decidir jogos grandes nunca foi novidade para Gabi Zanotti. O gol marcado contra o Gotham, pela semifinal da Copa dos Campeões, foi apenas mais um capítulo de uma trajetória marcada por protagonismo nos momentos mais decisivos do Corinthians.

O analista de Desempenho, de mercado e consultor tático Luis Felipe Pereira levantou números que ajudam a dimensionar o peso da camisa 10 quando a competição entra no modo mata-mata. Ao todo, 30,9% dos gols de Zanotti pelo clube foram anotados em jogos eliminatórios, um índice que escancara a capacidade da meia-atacante de aparecer quando o cenário exige frieza, leitura e liderança.

Desde que chegou ao Corinthians, Gabi Zanotti soma 26 gols em 99 partidas de mata-mata, espalhados por todas as fases decisivas. São oito gols em finais, nove em semifinais e outros nove nas quartas de final, reforçando a constância da jogadora em jogos de alta pressão.

📊🧵Os gols de Gabi Zanotti em mata-mata pelo Corinthians:



📌 26 gols marcados (em 99 jogos de mata-mata)

📌 30,9% de seus gols pelo Corinthians foram em mata-mata

📌 11 gols que garantiram vitórias ou empates

📌 08 gols em finais

📌 09 gols em semis

📌 09 gols em quartas



— Luis Felipe Pereira (@lfpereira95) January 28, 2026

Camisa 10 do Corinthians decide confrontos

Onze desses gols garantiram vitórias ou empates, alterando o rumo de confrontos eliminatórios e mantendo o Corinthians vivo em decisões nacionais e internacionais.

A distribuição por competições também evidencia a importância da camisa 10 nas grandes campanhas do clube:

11 gols em mata-mata do Brasileirão 7 gols em mata-mata do Paulista 5 gols em mata-mata da Libertadores 2 gols em mata-mata da Supercopa 1 gol em mata-mata de Mundial

Em meio a esse histórico, Zanotti ainda registra um hat-trick em mata-mata, feito raro em partidas de eliminação direta e que reforça sua capacidade de assumir o protagonismo quando o erro não é permitido.

O gol contra o Gotham, portanto, não foi exceção, e sim regra. Mais uma vez, Gabi Zanotti apareceu no momento em que o Corinthians mais precisava, confirmando um padrão construído ao longo de anos: em mata-mata, a bola costuma procurar o pé da camisa 10.

📊 Levantamento: apuração própria a partir da plataforma Ogol 📌 Análise e dados: Analista de Desempenho, de mercado e consultor tático (futebol feminino), Luis Felipe Pereira, reprodução no Lance! autorizada pelo mesmo.

