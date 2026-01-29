menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Em mata-mata, ela resolve: Gabi Zanotti marca contra o Gotham e mostra seu poder de decisão no Corinthians

Meia concentra quase um terço de seus gols pelo clube em mata-mata

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
06:42
Gotham FC v SC Corinthians - FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final
imagem cameraLONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates with fans following during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Decidir jogos grandes nunca foi novidade para Gabi Zanotti. O gol marcado contra o Gotham, pela semifinal da Copa dos Campeões, foi apenas mais um capítulo de uma trajetória marcada por protagonismo nos momentos mais decisivos do Corinthians.

continua após a publicidade

O analista de Desempenho, de mercado e consultor tático Luis Felipe Pereira levantou números que ajudam a dimensionar o peso da camisa 10 quando a competição entra no modo mata-mata. Ao todo, 30,9% dos gols de Zanotti pelo clube foram anotados em jogos eliminatórios, um índice que escancara a capacidade da meia-atacante de aparecer quando o cenário exige frieza, leitura e liderança.

Desde que chegou ao Corinthians, Gabi Zanotti soma 26 gols em 99 partidas de mata-mata, espalhados por todas as fases decisivas. São oito gols em finaisnove em semifinais e outros nove nas quartas de final, reforçando a constância da jogadora em jogos de alta pressão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Camisa 10 do Corinthians decide confrontos

Onze desses gols garantiram vitórias ou empates, alterando o rumo de confrontos eliminatórios e mantendo o Corinthians vivo em decisões nacionais e internacionais.

A distribuição por competições também evidencia a importância da camisa 10 nas grandes campanhas do clube:

  1. 11 gols em mata-mata do Brasileirão
  2. 7 gols em mata-mata do Paulista
  3. 5 gols em mata-mata da Libertadores
  4. 2 gols em mata-mata da Supercopa
  5. 1 gol em mata-mata de Mundial

Em meio a esse histórico, Zanotti ainda registra um hat-trick em mata-mata, feito raro em partidas de eliminação direta e que reforça sua capacidade de assumir o protagonismo quando o erro não é permitido.

continua após a publicidade

O gol contra o Gotham, portanto, não foi exceção, e sim regra. Mais uma vez, Gabi Zanotti apareceu no momento em que o Corinthians mais precisava, confirmando um padrão construído ao longo de anos: em mata-mata, a bola costuma procurar o pé da camisa 10.

  1. 📊 Levantamento: apuração própria a partir da plataforma Ogol
  2. 📌 Análise e dados: Analista de Desempenho, de mercado e consultor tático (futebol feminino), Luis Felipe Pereira, reprodução no Lance! autorizada pelo mesmo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Gabi Zanotti marcou o gol que classificou o Corinthians à final da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Gabi Zanotti marcou o gol que classificou o Corinthians à final da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

