Gio Garbelini se pronuncia sobre acusação de racismo em jogo na Espanha: 'Simplesmente não aconteceu'
Jogadora se pronuncia após súmula relatar denúncia em jogo do Atlético de Madrid
A atacante brasileira Gio Garbelini se manifestou publicamente após ter seu nome envolvido em uma denúncia de possível caso de racismo registrada na súmula da partida entre Atlético de Madrid e CD Tenerife, disputada na última terça-feira (17), pela Copa da Rainha. Em nota oficial, ela negou de forma categórica qualquer ofensa e afirmou que a situação descrita no documento não ocorreu.
Segundo o relatório da arbitragem, a acusação surgiu aos 44 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Fatou Dembele. A goleira Noelia Ramos teria informado que Gio se dirigiu a uma atleta do Tenerife utilizando a palavra "negra". A equipe de arbitragem declarou não ter ouvido a suposta fala, mas optou por acionar o protocolo antirracismo, paralisando a partida por cerca de cinco minutos.
O jogo foi retomado e terminou com vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0, garantindo a classificação à final. Após o apito final, a súmula também registra um princípio de confusão no túnel de acesso aos vestiários, envolvendo jogadoras das duas equipes.
Houve troca de gritos, necessidade de intervenção e até acionamento da polícia para conter o tumulto. O caso deve ser analisado pelas autoridades do futebol espanhol, que podem abrir investigação.
Diante da repercussão, Gio Garbelini divulgou uma nota de esclarecimento, reforçando sua versão dos fatos e rechaçando qualquer conduta racista ao longo da carreira.
Confira a nota na íntegra
Venho a público me pronunciar sobre a denúncia registrada em súmula na partida de ontem, que me atribui uma acusação de cunho racista.
Nego, de forma rotunda e categórica, ter proferido a palavra 'negra' ou qualquer outro comentário racista ou ofensivo. O que foi registrado simplesmente não aconteceu.
O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que vivi no esporte. Ao longo da minha carreira compartilhei vestiário, conquistas e amizades verdadeiras com pessoas de culturas e origens diferentes — e isso sempre foi algo natural para mim, não uma postura.
Ver meu nome associado a uma mentira como essa me dói. E não vou aceitar em silêncio.
Confio que a verdade virá à tona e que os fatos serão devidamente esclarecidos.
Seguirei colaborando com tudo o que for necessário.
Obrigada pelo carinho e apoio que tenho recebido."
