Ingressos de Cruzeiro x Corinthians estão à venda: veja preços e como comprar

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Corinthians, domingo (23), às 20h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda para a torcida celeste. Inicialmente, a comercialização é feita somente para sócios do Programa 5 Estrelas. Para os cruzeirenses não sócios a venda começa às 20h desta sexta-feira (14) e para os torcedores do Timão somente na segunda-feira (17), no mesmo horário.

O clube celeste manteve a promoção no preço dos bilhetes somente para os sócios-torcedores, que pagam valores a partir de R$ 30. Para os torcedores em geral, os preços variam de R$ 110 a R$ 250. Para essa partida, inicialmente, os ingressos para o setor Roxo Superior não serão comercializados para os cruzeirenses, apenas para os corintianos.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians será feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do Corinthians, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores do Corinthians, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.

Antes desse confronto, Cruzeiro e Corinthians jogam na quinta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. A equipe celeste enfrenta o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). E o Timão fará o clássico contra o São Paulo, às 19h30, na Neo Química Arena.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Corinthians:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00

Como chegar ao Mineirão

