imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Corinthians mandam recado para Memphis após gol pela Holanda: 'Está faltando'

Atacante começou entre os titulares da Laranja Mecânica

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
18:25
Memphis Depay em ação pela seleção da Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)
Memphis Depay em ação pela seleção da Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Valendo a classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, o atacante Memphis Depay anotou o gol de empate da Holanda contra a Polônia, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias. Após o lance, os torcedores do Corinthians mandaram um recado para o camisa 10, através das redes sociais.

➡️Presidente do Corinthians abre o jogo sobre permanência de Dorival

Em uma jogada de muito oportunismo, Memphis Depay aproveitou o rebote do goleiro Grabara e de carrinho completou para o fundo do gol da Polônia. Com o feito, o atacante do Corinthians chegou ao quarto gol nos últimos cinco jogos vestindo a camisa da seleção da Holanda.

No entanto, o gol marcado pelas Eliminatórias Europeias não agradou a todos os torcedores do Corinthians. Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que Memphis Depay não demonstra a mesma vontade quando atua a favor da equipe paulista. Confira abaixo.

Para garantir a classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, a Laranja Mecânica precisa vencer a Polônia longe de seus domínios. Com o resultado parcial, a Holanda ainda depende de um novo empate com a eliminada Lituânia na próxima segunda-feira, em casa, às 16h45 (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Van Dijk e Robert Lewandowski disputam a bola em Polônia x Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)
Van Dijk e Robert Lewandowski disputam a bola em Polônia x Holanda (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)

