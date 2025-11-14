Torcedores do Corinthians mandam recado para Memphis após gol pela Holanda: 'Está faltando'

Valendo a classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, o atacante Memphis Depay anotou o gol de empate da Holanda contra a Polônia, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias. Após o lance, os torcedores do Corinthians mandaram um recado para o camisa 10, através das redes sociais.

Em uma jogada de muito oportunismo, Memphis Depay aproveitou o rebote do goleiro Grabara e de carrinho completou para o fundo do gol da Polônia. Com o feito, o atacante do Corinthians chegou ao quarto gol nos últimos cinco jogos vestindo a camisa da seleção da Holanda.

No entanto, o gol marcado pelas Eliminatórias Europeias não agradou a todos os torcedores do Corinthians. Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que Memphis Depay não demonstra a mesma vontade quando atua a favor da equipe paulista. Confira abaixo.

Para garantir a classificação para a próxima edição da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, a Laranja Mecânica precisa vencer a Polônia longe de seus domínios. Com o resultado parcial, a Holanda ainda depende de um novo empate com a eliminada Lituânia na próxima segunda-feira, em casa, às 16h45 (de Brasília).

