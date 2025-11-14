Arboleda tem lesão muscular e desfalca o São Paulo contra o Corinthians; veja situação do DM

A lista de desfalques do São Paulo parece não ter fim. Isso porque o zagueiro Arboleda, que reclamava de dores na posterior da coxa esquerda, passou por exames que detectaram uma lesão muscular no jogador. Com isso, o jogador ficou fora das atividades desta sexta-feira (14), no CT da Barra Funda, e já iniciou tratamento.

Com o problema detectado, Arboleda será mais uma das baixas do Tricolor para enfrentar o Corinthians, em clássico marcado para quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Lucas Moura também não participou das atividades desta sexta-feira. Com dores no joelho direito, o jogador faz tratamento e passará por reavaliação médica com especialista na próxima semana para saber se também será desfalque no Majestoso.

Confira a situação dos lesionados do São Paulo:

Calleri – Em fase de transição com a preparação física, o atacante participa de trabalhos com bola em espaço reduzido ao lado de outros jogadores, com diminuição gradativa das restrições.

Ryan – O atacante segue em tratamento após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizada em 30 de julho, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado.

André Silva – O atacante deu continuidade ao tratamento para lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto, com treinamento neuromuscular e aumento de intensidade na corrida linear no gramado.

Luan – O volante deu sequência ao tratamento para lesão no músculo adutor direito, realizando exercícios com mudanças de direção no gramado.

Oscar – Após diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista segue internado no Einstein Hospital Israelita, mantendo-se clinicamente bem e estável, e realiza nesta sexta-feira um estudo eletrofisiológico.

Dinenno – Com atividades no gramado sob a supervisão da fisioterapia, o atacante encontra-se em fase final de recuperação após realizar, em 22 de outubro, uma artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito.

Wendell – O lateral-esquerdo segue tratamento para ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado.

Pablo Maia – Após lesão tendínea no pé direito, o volante realizou nesta sexta-feira um treino adaptado sob a supervisão da preparação física, com boa resposta e projeção de reintegração ao grupo a partir de domingo.

Marcos Antonio – Em tratamento para lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o volante realiza treinamento neuromuscular na academia. Neste sábado, iniciará os trabalhos de corrida linear no gramado.

Rodriguinho – O meia está liberado pelo departamento médico após um quadro de dores no joelho direito, estando prevista sua reintegração aos treinos com o grupo para domingo.

Enzo – O lateral-esquerdo encontra-se em período de repouso após realizar, na última quarta-feira, na Argentina, uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, local onde vinha apresentando dores.

Lucas – Com dores no joelho direito, o atacante realiza tratamento e passará na próxima semana por reavaliação médica com especialista.

Arboleda – Após relatar dores na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro realizou exame de imagem na tarde desta sexta-feira e teve diagnosticada uma lesão muscular. Ele já iniciou o tratamento.