Yuri Alberto comemora vitória do Corinthians e exalta título no feminino

Corinthians venceu o Atlético por 1 a 0, com gol de Maycon

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
14:42
Yuri Alberto do Corinthians
imagem cameraYuri Alberto exaltou a conquista da equipe feminina também (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Yuri Alberto comemorou a vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aproveitou para exaltar o título da equipe feminina na Copa Libertadores. O atacante comentou sobre os dois momentos importantes vividos pelo clube neste sábado (18).

Maycon, autor do gol da vitória, foi o destaque em campo, mas Yuri Alberto também se manifestou após a partida. Segundo o jogador, o Corinthians segue “forte em todas as frentes”, em referência aos bons resultados das equipes masculina e feminina.

- Feliz demais pela vitória, o grupo todo está de parabéns pela entrega. Quero também deixar os parabéns para as meninas do Corinthians, que foram campeãs da Libertadores, é um orgulho ver o clube forte em todas as frentes. Hoje é dia de comemorar essa vitória e esse título que é de todo o Corinthians - disse Yuri Alberto.

Quanto a equipe feminina, o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores após disputar a final da categoria contra o Deportivo Cali, após um empate sem gols que foi resolvido nas penalidades. A partida terminou perto dos minutos finais do primeiro tempo do masculino. A torcida presente na Neo Química Arena explodiu na comemoração.

Yuri Alberto se emociona após marcar em Corinthians x Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Yuri Alberto falou sobre a vitória da equipe no último sábado (18) (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Próximos passos do Corinthians

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (25), quando visita o Vitória, no Barradão, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, Dorival não terá Matheuzinho e Maycon, suspensos devido ao acúmulo de cartões.

