Corinthians anuncia novo patrocínio para o futebol feminino

O Corinthians anunciou um novo acordo comercial para sua equipe de futebol feminino. A Remessa Online, fintech brasileira especializada em câmbio e transferências internacionais, passa a ser patrocinadora das Brabas, com a marca estampada na barra inferior traseira do uniforme utilizado pela equipe. Os valores não foram divulgados, mas a duração é até o final deste ano.

O contrato entra em vigor a partir da Supercopa do Brasil Feminina, primeira competição nacional do clube na temporada, no dia 7 de fevereiro. De forma pontual e excepcional para essa partida, a marca será exibida na região superior das costas da camisa, em razão de ajustes contratuais específicos para o jogo.

- É sempre um motivo de celebração ver a força das Brabas enquanto plataforma de marketing e geração de negócios. Essa sequência de patrocinadores exclusivos para a modalidade é importante para a consolidação do futebol feminino do Timão no mercado publicitário - destacou Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do clube. E ele completou:

- Outro fator de muita relevância é ter a chegada de um parceiro líder no seu segmento e que entende o nosso poder de amplificação e engajamento para democratizar sua solução financeira.

Pelo lado da patrocinadora, Nina Lopes, head de marketing da Remessa Online, destacou a associação da marca com o futebol feminino como parte de sua estratégia institucional.

- A Remessa Online se junta ao futebol feminino do Corinthians para apoiar trajetórias que ultrapassam fronteiras. Assim como as atletas que constroem suas histórias dentro e fora de campo, acreditamos que mais mulheres tenham acesso a oportunidades globais, com soluções financeiras simples, seguras e transparentes - exaltou a diretora, que concluiu:

- Essa parceria reforça nosso compromisso com o protagonismo feminino em qualquer lugar do mundo.