Zagueira Thaís Regina, do Corinthians, sofre lesão no tornozelo
Defensora passará por cirurgia
O Corinthians informou que a zagueira Thaís Regina sofreu uma fratura da fíbula no tornozelo esquerdo durante atividade realizada na última quinta-feira (15). A defensora passou por exames de imagem e já iniciou o tratamento sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube.
De acordo com a nota oficial, Thaís será submetida a um procedimento cirúrgico na próxima semana, dentro do planejamento definido para sua recuperação. O clube não divulgou prazo para retorno aos gramados.
O Corinthians segue acompanhando a evolução clínica da atleta e deve atualizar o quadro médico após a realização da cirurgia.
A temporada reserva ao Corinthians um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.
Carreira de Thaís Regina até o Corinthians
Thaís Regina, de 26 anos, é defensora do Corinthians e atua como zagueira ou lateral direita. Natural de Recife (PE), tem como principal característica a saída de bola, com números consistentes de passes no Paulista Feminino 2025.
A jogadora passou por clubes como São Paulo, Flamengo e Sport antes de chegar ao Timão, além de ter histórico nas seleções de base do Brasil. Com rodagem no futebol nacional, integra o elenco alvinegro desde 2025.
