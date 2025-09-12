Corinthians x Cruzeiro: quem pode ser protagonista da final do Brasileirão Feminino
Gabi Zanotti, Byanca Brasil, Marília e mais nomes que podem decidir a final
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo mais esperado da temporada do futebol feminino brasileiro está chegando. Neste domingo (14), às 10h30, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela final do Brasileirão, com expectativa de casa cheia.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Jogadoras de Corinthians e Cruzeiro criticam arbitragem da final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino07/09/2025
- Futebol Feminino
Com recorde de público, Cruzeiro e Corinthians empatam na ida da final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino07/09/2025
- Futebol Feminino
Corinthians busca o sétimo título do Brasileirão Feminino; confira o retrospecto em finais
Futebol Feminino07/09/2025
De um lado, o Corinthians, multicampeão e referência na modalidade, defende sua hegemonia. Do outro, o Cruzeiro, líder da primeira fase e em ascensão dentro e fora de campo.
O Lance! aponta as jogadoras que podem assumir o papel de protagonistas na grande final.
Corinthians
Gabi Zanotti
A camisa 10 mostrou no empate por 2 a 2, no jogo de ida, como pode ser decisiva no ataque corintiano. Aos 40 anos, Zanotti soma 11 gols em 24 partidas na temporada e cresceu na reta final, balançando as redes contra o Bahia (quartas de final) e novamente diante do Cruzeiro, ainda na fase de grupos.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Gi Fernandes
Seja atuando como ala ou como meia, Gi Fernandes tem assumido papel de protagonismo no time de Lucas Piccinato. Autora de um dos gols da primeira final, a jovem de 20 anos acumula dois gols e seis assistências em 20 jogos, destacando-se no apoio ofensivo.
Mariza
Campeã da Copa América Feminina, Mariza voltou de lesão em grande estilo e deve ser titular na decisão. A zagueira marcou um dos gols no empate diante do São Paulo e é peça fundamental para garantir o equilíbrio defensivo da equipe alvinegra.
Cruzeiro
Byanca Brasil
Uma das jogadoras mais identificadas com o Cruzeiro, Byanca Brasil é peça-chave na criação ofensiva. Com três gols e sete assistências na temporada, se destaca por colocar as companheiras em boas condições de finalização e por ser referência técnica do time.
Marília
Com seis gols e duas assistências, Marília é uma das atletas mais acionadas no ataque cruzeirense. Foi decisiva em momentos importantes, balançando as redes contra o Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final, e diante do Corinthians, na ida da decisão.
➡️ Treinadora relembra encontro com técnicos de Cruzeiro e Corinthians, finalistas do Brasileirão Feminino
Isabela
Revelada pelo Corinthians, a lateral chegou ao Cruzeiro para ser protagonista. Já marcou três gols na temporada, dois deles justamente contra o ex-clube, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Forte no apoio ofensivo, alia velocidade a bom posicionamento e impulsão, mesmo com 1,68 m.
- Matéria
- Mais Notícias