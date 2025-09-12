O jogo mais esperado da temporada do futebol feminino brasileiro está chegando. Neste domingo (14), às 10h30, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela final do Brasileirão, com expectativa de casa cheia.

De um lado, o Corinthians, multicampeão e referência na modalidade, defende sua hegemonia. Do outro, o Cruzeiro, líder da primeira fase e em ascensão dentro e fora de campo.

O Lance! aponta as jogadoras que podem assumir o papel de protagonistas na grande final.

Corinthians

Gabi Zanotti

A camisa 10 mostrou no empate por 2 a 2, no jogo de ida, como pode ser decisiva no ataque corintiano. Aos 40 anos, Zanotti soma 11 gols em 24 partidas na temporada e cresceu na reta final, balançando as redes contra o Bahia (quartas de final) e novamente diante do Cruzeiro, ainda na fase de grupos.

Foto: Agência Corinthians

Gi Fernandes

Seja atuando como ala ou como meia, Gi Fernandes tem assumido papel de protagonismo no time de Lucas Piccinato. Autora de um dos gols da primeira final, a jovem de 20 anos acumula dois gols e seis assistências em 20 jogos, destacando-se no apoio ofensivo.

Gi Fernandes comemora gol pelo Corinthians contra o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

Mariza

Campeã da Copa América Feminina, Mariza voltou de lesão em grande estilo e deve ser titular na decisão. A zagueira marcou um dos gols no empate diante do São Paulo e é peça fundamental para garantir o equilíbrio defensivo da equipe alvinegra.

Mariza, jogadora do Corinthians, em campo na classificação diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Alê Torres/ Staff Images Woman/ CBF)

Cruzeiro

Byanca Brasil

Uma das jogadoras mais identificadas com o Cruzeiro, Byanca Brasil é peça-chave na criação ofensiva. Com três gols e sete assistências na temporada, se destaca por colocar as companheiras em boas condições de finalização e por ser referência técnica do time.

Byanca Brasil é uma das principais jogadoras do elenco do Cruzeiro em 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Marília

Com seis gols e duas assistências, Marília é uma das atletas mais acionadas no ataque cruzeirense. Foi decisiva em momentos importantes, balançando as redes contra o Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final, e diante do Corinthians, na ida da decisão.

➡️ Treinadora relembra encontro com técnicos de Cruzeiro e Corinthians, finalistas do Brasileirão Feminino

Marília comemora seu gol pelo Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Isabela

Revelada pelo Corinthians, a lateral chegou ao Cruzeiro para ser protagonista. Já marcou três gols na temporada, dois deles justamente contra o ex-clube, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Forte no apoio ofensivo, alia velocidade a bom posicionamento e impulsão, mesmo com 1,68 m.