O Corinthians mudou o posicionamento de mercado do departamento de futebol feminino. Depois de anos priorizando contratos mais curtos e renovações anuais, como é comum no futebol feminino, o clube adotou uma estratégia de médio e longo prazo para segurar talentos e, ao mesmo tempo, abrir espaço para possíveis negociações futuras — algo pouco explorado até então no projeto do Timão, segundo apurou o Lance!.

A ordem interna agora é clara: jogadoras com potencial técnico elevado e valor de mercado crescente terão vínculos estendidos, chegando até o fim de 2027 e 2028, dependendo do caso. A medida vale tanto para atletas já consolidadas quanto para jovens vistas como patrimônio do clube.

Saídas iminentes, como da zagueira Mariza, que seguirá para o futebol mexicano, auxiliaram para uma visão mais ampla do mercado. Entretanto, não significa que todos os contratos serão duradouros — ainda haverão vínculos de curto prazo, baseados em performances e projeção de carreia.

Corinthians propõe contratos mais longos

Entre os nomes contemplados estão Gi Fernandes e Nicole, ambas com contrato até 2028, movimentos que reforçam a aposta do Corinthians em atletas jovens com alto teto de evolução. Duda Sampaio, peça importante no meio-campo, tem vínculo até 2028, e já é um ativo visado pela diretoria, sobretudo com a proximidade da Copa do Mundo de 2027.

Mas a maior valorização recente dentro do departamento é Jhonson, tratada nos bastidores como uma das atletas de maior potencial de retorno financeiro no futuro. O contrato atual, válido até 2028, já é discutido internamente e pode voltar à mesa de negociação.

