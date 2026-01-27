Copa Rio Feminina terá novo formato; veja tabela
Competição começa dia 4 de fevereiro
A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a tabela da Copa Rio Feminina de 2026, torneio que abre a temporada de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Neste ano, a competição contará ainda com o Heips.
O formato será diferente em 2026, sendo disputada em turno único em vez de dois. A primeira rodada está marcada para o dia 4 de fevereiro (quarta-feira), com os confrontos entre Fluminense e Botafogo, e Vasco e Heips. Já a última, será no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
➡️ Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026
Sobre a Copa Rio de 2026
Disputada em turno único, o formato é simples: os cinco times se enfrentam e, ao final, quem pontuar mais é o campeão. Por ter um número ímpar de times, em toda roadada um deles não jogará.
O Flamengo é o primeiro a folga e o Heips é o último, de modo que a quinta rodada seja recheada de clássicos. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense em Laranjeiras, enquanto o Botafogo encara o Vasco no Artsul.
O mando de campo dos jogos contra o Heips será do time que disputa a Série A estadual. Nos clássicos, o mando foi definido por sorteio, cabendo aos clubes indicar o local da partida. Vale destacar que o Botafogo foi o único que indicou seu estádio principal para os torneio.
➡️ Veja o calendário do futebol feminino brasileiro em 2026
Critérios de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais times, os seguintes critérios serão avaliados para desempate:
- Número de vitórias
- Maior saldo de gols
- Maior número de gols pró
- Confronto direto entre os clubes
- Menor número de cartões amarelos
- Sorteio público na sede da Ferj
Tabela da Copa Rio Feminina
1ª rodada
- 4/2, quarta-feira, 15h: Fluminense x Botafogo - Laranjeiras
- 4/2, quarta-feira, 15h: Vasco x Heips - Artsul
- Folga: Flamengo
2ª rodada
- 10/2, terça-feira, 15h: Boafogo x Heips - Nilton Santos
- 10/2, terça-feira, 15h: Flamengo x Vasco - Gávea
- Folga: Fluminense
3ª rodada
- 1/3, domingo, 15h: Flamengo x Heips - Gávea
- 1/3, domingo, 15h: Vasco x Fluminense - Artsul
4ª rodada
- 5/3, quinta-feira, 15h: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- 5/3, quinta-feira, 15h: Fluminense x Heips - Laranjeiras
5ª rodada
- 8/3, domingo, 15h: Vasco x Botafogo - Artsul
- 8/3, domingo, 15h: Fluminense x Flamengo - Laranjeiras
- Folga: Heips
