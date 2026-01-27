A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a tabela da Copa Rio Feminina de 2026, torneio que abre a temporada de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Neste ano, a competição contará ainda com o Heips.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O formato será diferente em 2026, sendo disputada em turno único em vez de dois. A primeira rodada está marcada para o dia 4 de fevereiro (quarta-feira), com os confrontos entre Fluminense e Botafogo, e Vasco e Heips. Já a última, será no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

➡️ Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026

Sobre a Copa Rio de 2026

Disputada em turno único, o formato é simples: os cinco times se enfrentam e, ao final, quem pontuar mais é o campeão. Por ter um número ímpar de times, em toda roadada um deles não jogará.

continua após a publicidade

O Flamengo é o primeiro a folga e o Heips é o último, de modo que a quinta rodada seja recheada de clássicos. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense em Laranjeiras, enquanto o Botafogo encara o Vasco no Artsul.

O mando de campo dos jogos contra o Heips será do time que disputa a Série A estadual. Nos clássicos, o mando foi definido por sorteio, cabendo aos clubes indicar o local da partida. Vale destacar que o Botafogo foi o único que indicou seu estádio principal para os torneio.

continua após a publicidade

➡️ Veja o calendário do futebol feminino brasileiro em 2026

Critérios de desempate

Em caso de empate entre dois ou mais times, os seguintes critérios serão avaliados para desempate:

Número de vitórias Maior saldo de gols Maior número de gols pró Confronto direto entre os clubes Menor número de cartões amarelos Sorteio público na sede da Ferj

Tabela da Copa Rio Feminina

1ª rodada

4/2, quarta-feira, 15h: Fluminense x Botafogo - Laranjeiras 4/2, quarta-feira, 15h: Vasco x Heips - Artsul Folga: Flamengo

2ª rodada

10/2, terça-feira, 15h: Boafogo x Heips - Nilton Santos 10/2, terça-feira, 15h: Flamengo x Vasco - Gávea Folga: Fluminense

3ª rodada

1/3, domingo, 15h: Flamengo x Heips - Gávea

1/3, domingo, 15h: Vasco x Fluminense - Artsul

4ª rodada

5/3, quinta-feira, 15h: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos

5/3, quinta-feira, 15h: Fluminense x Heips - Laranjeiras

5ª rodada

8/3, domingo, 15h: Vasco x Botafogo - Artsul 8/3, domingo, 15h: Fluminense x Flamengo - Laranjeiras Folga: Heips