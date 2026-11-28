Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem 18 seleções classificadas; veja a lista
Outras 14 vagas ainda estão em disputa, enquanto sete países já garantiram presença na repescagem internacional, que começa neste sábado
A Copa do Mundo Feminina de 2027 já conhece 18 das 32 seleções que disputarão o torneio no Brasil. Com as definições mais recentes das eliminatórias continentais, países como Alemanha, França, Espanha, Japão e Colômbia garantiram presença na competição. A lista também conta com a Seleção Brasileira, classificada automaticamente por ser a anfitriã.
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Além das equipes já garantidas no Mundial, sete países asseguraram participação na repescagem internacional: África do Sul, Equador, Gana, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês, Uzbequistão e Venezuela. A disputa definirá as três últimas vagas para a competição.
Veja as 18 seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027
- Anfitrião: Brasil
- Ásia (AFC): Austrália, Filipinas, Japão, RPD da Coreia, China e República da Coreia
- África (CAF): Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos
- América do Sul (CONMEBOL): Argentina e Colômbia
- Oceania (OFC): Nova Zelândia
- Europa (UEFA): Alemanha, Dinamarca, Espanha e França
Países classificados para a repescagem internacional
Sete das dez seleções que disputarão a repescagem internacional também já estão definidas. São elas:
- África do Sul
- Equador
- Gana
- Papua-Nova Guiné
- Taipé Chinês
- Uzbequistão
- Venezuela
A repescagem distribuirá três vagas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Os outros três participantes serão definidos nas eliminatórias continentais.
Como serão distribuídas as vagas da Copa do Mundo Feminina de 2027?
O Mundial terá 32 seleções, com vagas distribuídas entre as seis confederações continentais. A UEFA terá a maior quantidade de classificações diretas, com 11 representantes, enquanto a América do Sul contará com três vagas, incluindo a do Brasil, por ser o país-sede.
Confira a distribuição:
- AFC (Ásia): seis vagas diretas e duas para a repescagem;
- CAF (África): quatro vagas diretas e duas para a repescagem;
- Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): quatro vagas diretas e duas para a repescagem;
- CONMEBOL (América do Sul): três vagas diretas, incluindo o Brasil, e duas para a repescagem;
- OFC (Oceania): uma vaga direta e uma para a repescagem;
- UEFA (Europa): 11 vagas diretas e uma para a repescagem.
A repescagem internacional definirá os três últimos classificados para o Mundial.
Como as seleções garantiram a classificação?
Brasil
O Brasil está garantido na competição por ser o país-sede. Será a primeira vez que uma Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. A Seleção Brasileira buscará chegar à final pela segunda vez na história, depois de conquistar o vice-campeonato em 2007, na China.
Austrália
A Austrália foi a primeira seleção não anfitriã a garantir vaga no Mundial de 2027. A classificação veio após vitória por 2 a 1 sobre a RPD da Coreia, nas quartas de final da Copa Asiática Feminina. Alanna Kennedy e Sam Kerr marcaram os gols que asseguraram a nona participação consecutiva das Matildas.
China
A China garantiu a classificação ao vencer Taipé Chinês na prorrogação, pelas quartas de final da Copa Asiática Feminina. Com o resultado, a seleção confirmou presença em nove das dez edições do Mundial. O país também sediou a competição em 1991 e 2007.
RPD da Coreia
A Coreia do Norte voltará à Copa do Mundo Feminina pela primeira vez desde 2011. A vaga foi conquistada com uma vitória por 4 a 0 sobre Taipé Chinês, na repescagem da Copa Asiática Feminina. Hong Song-ok marcou três gols na partida.
República da Coreia
A seleção sul-coreana garantiu sua quinta participação em Copas do Mundo Femininas após golear o Uzbequistão por 6 a 0 nas quartas de final da Copa Asiática. Em 2015, a equipe alcançou sua melhor campanha, quando chegou às oitavas de final.
Filipinas
Depois de estrear no Mundial em 2023, as Filipinas disputarão a competição pela segunda vez. A classificação veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Uzbequistão, na repescagem da Copa Asiática Feminina. Angela Beard e Jaclyn Sawicki marcaram os gols da equipe.
Japão
Presente em todas as edições da Copa do Mundo Feminina, o Japão manteve a sequência ao golear as Filipinas por 7 a 0 nas quartas de final da Copa Asiática. A seleção japonesa busca conquistar seu segundo título mundial, depois da vitória em 2011.
Nova Zelândia
A Nova Zelândia confirmou sua sexta participação consecutiva no Mundial após vencer Papua-Nova Guiné por 1 a 0 na final das eliminatórias da Oceania. Katie Kitching marcou o gol que garantiu a classificação. A equipe terminou a campanha com cinco vitórias, 25 gols marcados e nenhum sofrido.
Alemanha
A Alemanha disputará sua décima Copa do Mundo Feminina. A classificação veio antes da última rodada das eliminatórias europeias, após uma campanha com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. A equipe marcou 21 gols e sofreu apenas um.
Depois de ser eliminada ainda na fase de grupos em 2023, pela primeira vez na história, a seleção alemã buscará recuperar espaço entre as principais forças do futebol feminino mundial.
Argentina
A Argentina garantiu sua quinta participação em Copas do Mundo Femininas após empatar por 1 a 1 com o Peru, no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires. Dois gols na reta final da partida definiram o resultado e confirmaram a classificação da Albiceleste, que disputará seu terceiro Mundial consecutivo.
Colômbia
A Colômbia assegurou a vaga ao vencer o Uruguai por 1 a 0, em Cali. Gisela Robledo marcou o gol da classificação após uma jogada coletiva que também contou com a participação de Jorelyn Carabalí e Leicy Santos.
Dinamarca
A Dinamarca garantiu presença no Mundial com uma vitória por 4 a 1 sobre a Sérvia, pela sexta rodada das eliminatórias europeias. O resultado confirmou a liderança do Grupo A1, com uma campanha invicta de quatro vitórias e dois empates.
França
A França conquistou a vaga como vencedora do Grupo A2 das eliminatórias europeias. A classificação foi confirmada com uma vitória por 1 a 0 sobre a República da Irlanda, na sexta rodada. Melvine Malard marcou o único gol da partida.
Espanha
Atual campeã mundial, a Espanha estará no Brasil para defender o título conquistado em 2023. A vaga veio com uma goleada por 6 a 1 sobre a Islândia, resultado que garantiu a liderança do grupo. A equipe terminou empatada em número de vitórias com a Inglaterra, mas levou vantagem no saldo de gols.
Argélia
A Argélia disputará sua primeira Copa do Mundo Feminina. A classificação inédita foi conquistada com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Ines Khiri e Amira Braham marcaram os gols da seleção.
Marrocos
O Marrocos também garantiu presença no Mundial após vencer a África do Sul por 2 a 1, nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Sakina Ouzraoui e Hanane Ait El Haj marcaram os gols da classificação marroquina.
Repescagem da Copa do Mundo Feminina começa neste sábado
A disputa por vagas na Copa do Mundo Feminina de 2027 começa neste sábado (28), com a abertura da fase preliminar da repescagem internacional, em Rabat, no Marrocos. Seis seleções entram em campo na primeira etapa: Taipé Chinês, África do Sul, Uzbequistão, Papua-Nova Guiné, Gana e Equador.
A competição será disputada até 5 de dezembro, no Complexo de Futebol Mohammed VI. Cada equipe fará três partidas, e as duas melhores avançarão à fase decisiva, marcada para fevereiro e março de 2027.
Na rodada de abertura, serão realizados três confrontos, todos inéditos:
- Taipé Chinês x África do Sul
- Uzbequistão x Papua-Nova Guiné
- Gana x Equador
Os seis países disputam a fase preliminar em busca de duas vagas na etapa final. Os classificados se juntarão a outras quatro seleções: duas da Concacaf, uma da Conmebol, já definida como Venezuela, e uma da Uefa.
Na fase decisiva, seis equipes serão divididas em três confrontos eliminatórios. Os vencedores de cada duelo garantirão as últimas vagas no Mundial, que será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.
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