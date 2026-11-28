O Torneio Classificatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começa neste sábado (28), com três confrontos inéditos no futebol feminino internacional. Taipé Chinesa enfrenta a África do Sul, Uzbequistão encara Papua-Nova Guiné e Gana mede forças com o Equador na primeira rodada da fase preliminar, disputada em Rabat, no Marrocos.

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Ao todo, seis seleções participam desta etapa, que dará duas vagas na fase final da repescagem intercontinental. Os jogos serão realizados entre 28 de novembro e 5 de dezembro, e as equipes buscam avançar à próxima fase para seguir na disputa por um lugar no Mundial, que será realizado no Brasil em 2027.

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A fase final contará com seis seleções e será disputada durante a janela internacional de fevereiro e março de 2027. Além das duas classificadas na etapa preliminar, outras quatro equipes entrarão diretamente nessa fase: duas da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa. Ao fim da disputa, três países garantirão presença na Copa do Mundo.

Taipé Chinesa x África do Sul

28 de novembro, às 11h (de Brasília) | Complexo de Futebol Mohammed VI, campo 2

Taipé Chinesa e África do Sul se enfrentam pela primeira vez na história. A seleção asiática chega à disputa depois de perder por 4 a 0 para a Coreia do Norte na repescagem da Copa Asiática Feminina, em março. O resultado encerrou as chances de classificação direta para o Mundial, mas garantiu uma vaga no Torneio Classificatório.

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A África do Sul, por sua vez, conquistou a classificação após vencer a Nigéria, dez vezes campeã africana, por 2 a 1 na repescagem continental, em agosto. As sul-africanas buscam disputar a terceira Copa do Mundo consecutiva, depois de participarem das edições de 2019 e 2023. Na última, chegaram às oitavas de final, quando foram eliminadas pela Holanda.

Taipé Chinesa tenta retornar ao Mundial pela primeira vez desde 1991, ano da edição inaugural da competição. Na ocasião, a equipe chegou às quartas de final, mas foi eliminada pelos Estados Unidos, que conquistariam o título.

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Para ficar de olho

Pela África do Sul, a principal referência é Thembi Kgatlana. A atacante do Tigres já marcou três gols em Copas do Mundo, sendo um em 2019 e dois em 2023, e busca disputar seu terceiro Mundial. Eleita melhor jogadora africana em 2018, a atleta se destaca pela capacidade de finalização com os dois pés.

Do lado asiático, a atenção está voltada para Chen Ying-hui. Capitã e líder defensiva de Taipé Chinesa, a zagueira de 28 anos é um dos pilares da equipe comandada por Patrick De Wilde. A jogadora se destaca pela leitura de jogo, capacidade de desarme e qualidade na saída de bola.

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Uzbequistão x Papua-Nova Guiné

28 de novembro, às 13h30 (de Brasília) | Complexo de Futebol Mohammed VI, campo 1

Uzbequistão e Papua-Nova Guiné também farão um confronto inédito. As duas seleções buscam uma classificação histórica para a Copa do Mundo Feminina, já que nenhuma delas participou de uma edição do torneio.

O Uzbequistão chega após alcançar as quartas de final da Copa Asiática Feminina pela primeira vez, em março. A equipe acabou eliminada pela Coreia do Sul e, posteriormente, perdeu para as Filipinas na repescagem continental, resultado que confirmou sua presença no torneio da Fifa.

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Papua-Nova Guiné conquistou a vaga ao terminar como vice-campeã das Eliminatórias da Oceania. Depois de uma campanha perfeita na fase de grupos, a equipe venceu Samoa Americana por 1 a 0 na semifinal, mas perdeu para a Nova Zelândia pelo mesmo placar na decisão.

A seleção já havia disputado a repescagem para a Copa do Mundo de 2023, mas foi eliminada pelo Panamá por 2 a 0 na semifinal.

Para ficar de olho

Pelo Uzbequistão, Nilufar Kudratova é um dos principais nomes. A atacante de 29 anos é presença constante na equipe comandada por Kotryna Kulbyte, independentemente da formação tática escolhida. Na Copa Asiática Feminina, marcou um gol e deu uma assistência na última partida da fase de grupos, ajudando a seleção a avançar ao mata-mata.

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Em Papua-Nova Guiné, Marie Kaipu é uma das referências ofensivas. A atacante de 29 anos costuma atuar pelo lado esquerdo e combina velocidade, técnica e capacidade de criação. Ao lado de Keren Kalapai, forma uma das principais armas ofensivas da equipe.

Gana x Equador

28 de novembro, às 16h (de Brasília) | Complexo de Futebol Mohammed VI, campo 3

Gana e Equador fecham a primeira rodada em outro confronto inédito. Diferentemente dos outros participantes desta fase, as duas seleções já disputaram a Copa do Mundo Feminina. As ganesas estiveram nas edições de 1999, 2003 e 2007, enquanto as equatorianas participaram do Mundial de 2015.

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Gana garantiu presença no Torneio Classificatório após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 na repescagem africana, em agosto. A equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada para assegurar a vaga.

O Equador, por sua vez, terminou na quarta posição da Liga das Nações Feminina da Conmebol e ficou com uma das vagas destinadas à América do Sul. A seleção busca retornar à Copa do Mundo depois de sua única participação, em 2015.

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Para ficar de olho

Em Gana, Evelyn Badu aparece como um dos principais destaques. Aos 24 anos, a atacante foi eleita melhor jogadora e artilheira da Liga dos Campeões Feminina da África em 2021. Atualmente no Montreal Roses FC, do Canadá, também acumula passagens pelo futebol francês e norueguês.

Pelo Equador, Nayely Bolaños é a principal referência ofensiva. A atacante do Club León marcou três dos oito gols da seleção na Liga das Nações Feminina da Conmebol e tenta conquistar uma vaga em sua primeira Copa do Mundo.

Jogos do Torneio Classificatório

1ª rodada – 28 de novembro (sábado)

11h – Taipé Chinesa x África do Sul

13h30 – Uzbequistão x Papua-Nova Guiné

16h – Gana x Equador

2ª rodada – 1º de dezembro (terça-feira)

11h – Papua-Nova Guiné x Taipé Chinesa

13h30 – Uzbequistão x Gana

16h – África do Sul x Equador

3ª rodada – 5 de dezembro (sábado)

14h – África do Sul x Uzbequistão

14h – Taipé Chinesa x Equador

14h – Papua-Nova Guiné x Gana

Todos os horários de Brasília.

Onde assistir ao Torneio Classificatório?

Todas as partidas da fase preliminar serão transmitidas pelo FIFA+ e pela DAZN. Os melhores momentos dos confrontos também estarão disponíveis no site oficial da Fifa.