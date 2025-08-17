menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais definidas! Veja confrontos do Brasileirão Feminino

Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras avançaram de fase

Corinthians e Cruzeiro fizeram jogo equilibrado na Copa do Brasil Feminina. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraCorinthians e Cruzeiro estão classificados para as semifinais do Brasileirão Feminino. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
Barueri (SP)
Dia 17/08/2025
12:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

As semifinais do Brasileirão Feminino 2025 foram definidas neste domingo (17). Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras brigam por duas vagas na grande decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

Corinthians e São Paulo fazem o primeiro jogo, enquanto Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela segunda vaga. Os jogos estão previstos entre os dias 24 e 31 de agosto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foram as classificações

O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Pacaembu, na noite de sexta-feira (15), e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. A zagueira Erika marcou belo gol, ainda no primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou.

continua após a publicidade

Já o São Paulo eliminou a Ferroviária na tarde deste sábado (16), no Morumbis, e está classificado para a semifinal do Brasileirão Feminino. Mylena Carioca fez o gol grená, ainda no primeiro tempo, e Crivelari deixou tudo igual. Nos pênaltis, as Soberanas levaram a melhor por 4 a 2.

O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar e Brena ampliou.
Fechando a rodada, o Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (17), na Arena Independência.

continua após a publicidade

Premiação do Brasileirão Feminino

As equipes que avançarem às quartas de final do torneio já garantem R$ 120 mil cada, mesmo valor pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.

Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas. 

  • Quartas de final — R$ 120 mil
  • Semifinal – R$ 120 mil
  • Vice-campeão – R$ 900 mil
  • Campeão – R$ 1,8 milhão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias