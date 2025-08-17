As semifinais do Brasileirão Feminino 2025 foram definidas neste domingo (17). Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras brigam por duas vagas na grande decisão.

Corinthians e São Paulo fazem o primeiro jogo, enquanto Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela segunda vaga. Os jogos estão previstos entre os dias 24 e 31 de agosto.

Como foram as classificações

O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Pacaembu, na noite de sexta-feira (15), e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. A zagueira Erika marcou belo gol, ainda no primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou.

Já o São Paulo eliminou a Ferroviária na tarde deste sábado (16), no Morumbis, e está classificado para a semifinal do Brasileirão Feminino. Mylena Carioca fez o gol grená, ainda no primeiro tempo, e Crivelari deixou tudo igual. Nos pênaltis, as Soberanas levaram a melhor por 4 a 2.

O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar e Brena ampliou.

Fechando a rodada, o Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (17), na Arena Independência.

Premiação do Brasileirão Feminino

As equipes que avançarem às quartas de final do torneio já garantem R$ 120 mil cada, mesmo valor pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.

Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas.