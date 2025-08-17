Semifinais definidas! Veja confrontos do Brasileirão Feminino
Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras avançaram de fase
- Matéria
- Mais Notícias
As semifinais do Brasileirão Feminino 2025 foram definidas neste domingo (17). Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras brigam por duas vagas na grande decisão.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com golaços, Palmeiras vence Flamengo e avança no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino17/08/2025
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
- Futebol Feminino
Classificadas! Corinthians vence Bahia e avança para a semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino15/08/2025
Corinthians e São Paulo fazem o primeiro jogo, enquanto Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela segunda vaga. Os jogos estão previstos entre os dias 24 e 31 de agosto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foram as classificações
O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Pacaembu, na noite de sexta-feira (15), e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. A zagueira Erika marcou belo gol, ainda no primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou.
Já o São Paulo eliminou a Ferroviária na tarde deste sábado (16), no Morumbis, e está classificado para a semifinal do Brasileirão Feminino. Mylena Carioca fez o gol grená, ainda no primeiro tempo, e Crivelari deixou tudo igual. Nos pênaltis, as Soberanas levaram a melhor por 4 a 2.
O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar e Brena ampliou.
Fechando a rodada, o Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (17), na Arena Independência.
Premiação do Brasileirão Feminino
As equipes que avançarem às quartas de final do torneio já garantem R$ 120 mil cada, mesmo valor pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.
Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas.
- Quartas de final — R$ 120 mil
- Semifinal – R$ 120 mil
- Vice-campeão – R$ 900 mil
- Campeão – R$ 1,8 milhão
- Matéria
- Mais Notícias