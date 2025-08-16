A cidade do Rio de Janeiro está “muito bem encaminhada” para sediar a partida de abertura e a grande decisão da Copa do Mundo Feminina de 2027. A afirmação é do secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder, que acredita que essa definição deverá sair até o próximo mês.

A declaração de Schleder aconteceu nessa sexta-feira (15) durante participação no painel “Novos Espaços para Esportes para o Rio”, na Rio Innovation Week. Mediado pelo CEO do Lance!, Paulo Ganime, o encontro contou também com Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal.

— A gente está muito bem encaminhado para que tanto a abertura quanto o encerramento da Copa do Mundo Feminina sejam no Rio de Janeiro — disse o secretário. O Mundial de 2027 será organizado em oito sedes pelo País.

— O Rio de Janeiro é atualmente o grande palco de esportes do mundo. A gente tem que pensar grande. Tivemos no ano passado mais de 300 eventos esportivos. Este ano, já são 325. Eu não tenho mais data para fazer corrida no Aterro do Flamengo. Se vier o Papa aqui e quiser fazer uma corrida no Rio, eu terei que desmarcar outra — declarou Guilherme Schleder.

Além da Copa Feminina, secretário fala sobre estádios de Vasco e Flamengo

O secretário municipal de Esportes também falou sobre a reforma de São Januário e sobre a questão envolvendo o novo estádio do Flamengo.

— O Vasco tem hoje o potencial construtivo, e ontem constituiu a SPE (Sociedade de Propósito Específico, empresa que receberá recursos para obra). É detentor e pode vender 280 mil metros quadrados desse potencial construtivo. Vai ampliar o estádio para 40 mil torcedores e melhorar o entorno da região — explicou Schleder.

— O potencial construtivo do Flamengo é da Gávea, mas vai utilizar na área do gasômetro. Está liberado o terreno. Você tem os entraves, como a tubulação, mas isso é coisa do dia a dia. Houve mudança de presidente, o BAP está revendo os prazos, mas esse prazo tranquilo.