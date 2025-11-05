Brasil enfrenta o México na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina sub-17
Coreia do Norte e Holanda decidem o título
Após a derrota por 2 a 0 para a Coreia do Norte nesta quarta-feira (5), no Estádio Olímpico de Rabat, a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 volta a campo neste sábado (8) para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo da categoria. O adversário será o México, que acabou superado pela Holanda por 1 a 0 na outra semifinal, realizada no Estádio Anexo Príncipe Moulay Abdellah, também em Rabat.
Com o resultado, a Holanda disputa sua primeira final de Copa do Mundo Feminina Sub-17, enquanto a Coreia do Norte, campeã em 2008 e 2016, busca o tricampeonato. A decisão acontece neste sábado, dia 8, às 16h (horário de Brasília), novamente em Rabat. Já o Brasil encara o México na disputa pelo terceiro lugar, no mesmo dia, às 12h30.
Como foram as classificações
As holandesas garantiram a vaga na final ao vencer o México por 1 a 0, com gol de Lina Touzani, aos 24 minutos do segundo tempo, no Estádio Anexo Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Com o resultado, a seleção europeia enfrenta a Coreia do Norte na grande decisão da Copa do Mundo Feminina Sub-17.
Já o Brasil teve uma partida complicada diante das norte-coreanas, no Estádio Olímpico de Rabat. A atacante Gi Iseppe precisou ser substituída por lesão ainda no primeiro tempo, dando lugar a Dulce Maria. Pouco depois, a equipe brasileira ficou com uma jogadora a menos: Andreyna impediu um gol com a mão dentro da área, foi expulsa, e Jong Hyang converteu o pênalti, abrindo o placar.
No início da segunda etapa, a Coreia do Norte ampliou com mais um gol de Jong Hyang, após falha defensiva. Mesmo com boas oportunidades criadas por Kaylane e Ravenna, a Seleção não conseguiu reagir, e o placar final ficou em 2 a 0.
