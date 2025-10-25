O próximo duelo será em 25 de outubro de 2025, como preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O confronto mais emblemático ocorreu na Finalíssima Intercontinental de 2023, com vitória da Inglaterra nos pênaltis.

Inglaterra e Brasil se enfrentaram quatro vezes até 2025, com 2 vitórias da Inglaterra, 1 empate e 1 vitória do Brasil.

O duelo entre Inglaterra e Brasil no futebol feminino é um dos encontros mais recentes e equilibrados entre seleções de alto nível mundial. Apesar de poucos confrontos diretos até hoje, os jogos entre as duas potências revelam estilos distintos e elencos de elite. O Lance! apresenta às estatísticas de Seleção Feminina x Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até 2025, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias da Inglaterra, um empate e um triunfo do Brasil. As partidas aconteceram majoritariamente em território europeu e em torneios de prestígio, como a SheBelieves Cup e a Finalíssima Intercontinental, o que elevou o status desse confronto na cena internacional.

O crescimento técnico das duas equipes tem transformado cada encontro em um verdadeiro teste de força. A Inglaterra, campeã europeia e atual vice-campeã mundial, se consolidou sob o comando de Sarina Wiegman como uma das seleções mais consistentes do planeta. O Brasil, em transição após o ciclo de Marta e Formiga, aposta em uma nova geração liderada por Debinha, Geyse e Kerolin, em busca de afirmação e títulos.

continua após a publicidade

Histórico e equilíbrio nos números Seleção Feminina x Inglaterra

Em quatro confrontos oficiais, o retrospecto registra duas vitórias inglesas, um empate e uma vitória brasileira. A Inglaterra marcou cinco gols e sofreu quatro, mantendo aproveitamento de 50%. Já o Brasil balançou as redes em todos os jogos, mostrando competitividade mesmo nas derrotas.

Nenhum duelo aconteceu em solo brasileiro até agora. Os jogos ocorreram na Europa, seja em amistosos ou torneios oficiais. Os confrontos foram sempre equilibrados, com resultados decididos por um gol de diferença ou em disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

Os primeiros confrontos e a ascensão inglesa

A história começou em 2018, em amistoso disputado na Inglaterra, com vitória mínima das anfitriãs por 1 a 0. Naquele momento, o futebol feminino inglês passava por transformação estrutural, com a consolidação da Women's Super League e o surgimento de jogadoras como Lucy Bronze e Fran Kirby.

No ano seguinte, pela SheBelieves Cup 2019, as seleções voltaram a se enfrentar, e novamente as inglesas venceram, dessa vez por 2 a 1, em Orlando, nos Estados Unidos. O triunfo consolidou o favoritismo europeu e mostrou a força da equipe de Wiegman, que começava a se firmar entre as grandes do futebol mundial.

Ainda em 2019, o Brasil respondeu à altura. No amistoso de outubro, em Middlesbrough, o time comandado por Pia Sundhage venceu por 2 a 1, com gols de Debinha e Ludmila, encerrando uma sequência de derrotas e impondo o primeiro revés da Inglaterra para uma seleção sul-americana em solo britânico.

Finalíssima de 2023: o jogo mais marcante

O confronto mais emblemático entre Inglaterra e Brasil aconteceu em 6 de abril de 2023, na Finalíssima Intercontinental Feminina, disputada em Wembley diante de mais de 83 mil torcedores.

O torneio, que colocou frente a frente as campeãs da Euro e da Copa América, simbolizou a nova fase do futebol feminino mundial e teve todos os elementos de uma final histórica.

A Inglaterra saiu na frente com gol de Toone, mas o Brasil empatou nos acréscimos com Andressa Alves, levando a decisão para os pênaltis. Na disputa, as inglesas venceram por 4 a 2, com Mary Earps brilhando ao defender uma cobrança e garantindo o título para as Lionesses.

O empate no tempo normal, contudo, mostrou que o Brasil já é capaz de competir de igual para igual com as principais potências europeias — um marco importante para o desenvolvimento da modalidade no país.

Estilos contrastantes e personagens marcantes da Seleção Feminina x Inglaterra

Os jogos entre Inglaterra e Brasil têm refletido o contraste de escolas. A seleção inglesa aposta em intensidade física, pressão alta e amplitude, com laterais ofensivas e meio-campo dinâmico. O Brasil, por sua vez, mantém o DNA técnico e criativo, com foco na posse de bola, improvisação e transição rápida.

Entre os destaques históricos do confronto, nomes como Mary Earps, Lauren James, Lucy Bronze, Marta, Debinha, Geyse e Andressa Alves marcaram presença.

Mary Earps, inclusive, foi protagonista na Finalíssima, eleita melhor jogadora do torneio após atuação decisiva. Do lado brasileiro, Debinha foi destaque nas vitórias e nos lances de maior perigo nos últimos encontros.

O que vem pela frente

O próximo capítulo dessa rivalidade acontece em 25 de outubro de 2025, em partida amistosa marcada para o continente europeu. O duelo serve como preparação para o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027, e promete ser mais um teste de alto nível entre seleções que estão entre as melhores do mundo.

Para a Inglaterra, o desafio será manter o padrão tático e o domínio físico. Para o Brasil, a meta é consolidar o novo elenco e mostrar evolução sob o comando técnico pós-Sundhage, agora com uma geração mais veloz e ofensiva.

O histórico de Inglaterra x Brasil ainda é curto, mas simboliza a nova era do futebol feminino internacional. De um lado, a força coletiva e a estrutura de base inglesa; do outro, o talento e a criatividade brasileiros. Seja em Wembley, nos Estados Unidos ou em amistosos pela Europa, os duelos têm mostrado que essa rivalidade tende a crescer e se tornar uma das mais emocionantes da próxima década.