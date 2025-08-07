menu hamburguer
Acompanhe ao vivo Fluminense x Brasil de Farroupilha pela Copa do Brasil Feminina

Classificação será disputada em jogo único

Fluminense Copa BRasil Feminina
imagem cameraJogadoras do Fluminense no aquecimento antes do jogo contra o Brasil de Farroupilha (Foto: Marina Garcia/FFC)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
15:04
O Fluminense entra em campo às 15h desta quinta-feira (7) para enfrentar o Brasil de Farroupilha pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada em jogo único, no Moça Bonita, em Bangu, e o time vencedor se classifica para as oitavas de final.

O jogo terá diversas marcas importantes para o Tricolor. A lateral Sorriso completa 50 jogos pelo Flu e o treinador Saulo Silva fará sua estreia no comando do time. PC Rodrigues, ex-treinador do sub-20, foi promovido a auxiliar técnico do time profissional feminino.

Assista ao vivo o jogo na FluTV, canal do Fluminense no Youtube.

Fluminense estreia na Copa do Brasil Feminina
Cláudia no aquecimento antes do jogo do Fluminense contra o BRasil de Farroupilha (Foto: Marina Garcia/FFC)

