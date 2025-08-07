O Fluminense entra em campo às 15h desta quinta-feira (7) para enfrentar o Brasil de Farroupilha pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada em jogo único, no Moça Bonita, em Bangu, e o time vencedor se classifica para as oitavas de final.

continua após a publicidade

O jogo terá diversas marcas importantes para o Tricolor. A lateral Sorriso completa 50 jogos pelo Flu e o treinador Saulo Silva fará sua estreia no comando do time. PC Rodrigues, ex-treinador do sub-20, foi promovido a auxiliar técnico do time profissional feminino.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Assista ao vivo o jogo na FluTV, canal do Fluminense no Youtube.