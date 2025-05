A edição 2025 do Paulistão Feminino, principal campeonato estadual do futebol feminino do país, tem início nesta terça-feira (6) e segue até dezembro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Ferroviária estão entre os clubes participantes.

Oito clubes participam da competição: AD Taubaté, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. O Palmeiras é o atual campeão.

Formato do torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.

Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da primeira rodada

06/05 (terça-feira), 20h – Realidade Jovem x Palmeiras

📍 Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto

📺 Transmissão: Max, Space, CazeTV e Record

06/05 (terça-feira), 21h – São Paulo x Santos

📍 Canindé, São Paulo

📺 Transmissão: Youtube Paulistão

07/05 (quarta-feira), 18h – Corinthians x Red Bull Bragantino

📍 Parque São Jorge, São Paulo

📺 Transmissão: Sportv

08/05 (quinta-feira), 18h – Ferroviária x Taubaté

📍 Estádio Fonte Luminosa, Araraquara

📺 Transmissão: Youtube Paulistão

Quem está na briga pelo título?

O Palmeiras defende o título nesta temporada e conta com atletas vivendo grande fase, caso da centroavante Amanda Gutierres, maior artilheira do clube no futebol feminino. A técnica Camilla Orlando, por sua vez, está na segunda temporada no clube e busca o bicampeonato paulista.

Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Corinthians busca retomar a hegemonia no estado. As Brabas são comandadas por Lucas Piccinato e têm nomes de referência no elenco, como a artilheira da temporada Vic Albuquerque e Jhonson, promessa de 19 anos que tem se destacado.

SP - SAO PAULO - 22/09/2024 - BRASILEIRO A FEMININO 2024, CORINTHIANS X SAO PAULO jogadoras do Corinthians comemoram titulo durante partida contra o Sao Paulo no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A Feminino 2024.

O São Paulo de Dudinha também tem apresentado boas condições de disputa nesta temporada. O Tricolor conquistou a Supercopa do Brasil diante do Corinthians e busca o tricampeonato paulista.

Também estão na briga a Ferroviária, com consistente campanha no Brasileirão Feminino, e o Santos, apesar de disputar a Série A2. As Guerreiras Grenás são comandadas por Jéssica Lima desde 2022.

O Santos, por sua vez, tem no Paulistão uma forma de retomar a confiança e disputar contra adversários da primeira divisão nacional.