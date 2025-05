A Copa América Feminina 2025 será realizada entre 12 de julho e 2 de agosto no Equador. Favorito ao título, o Brasil estreia em 13 de julho. Os detalhes do torneio foram divulgados pela Conmebol nesta segunda-feira (5).

Esta será a primeira edição com vagas para as Olimpíadas, em vez de qualificação para a Copa do Mundo. Três seleções terão vaga nos Jogos de Los Angeles em 2028, além de três vagas destinadas ao Pan-Americano em 2028, sediado pelo Peru.

Seleção Brasileira na Copa América Feminina

O Brasil mantém hegemonia quando se trata de Copa América Feminina. A Seleção é octacampeã do torneio, em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022. No período, apenas a Argentina conquistou um título, em 2006.

Nesta edição, a Seleção entra como favorita mais uma vez. Comandada por Arthur Elias, o Brasil é o atual vice-campeão olímpico e tem conquistado bons resultados, com a vitória por 2 a 1 diante dos Estados Unidos, em jogo amistoso realizado em abril.

Arthur Elias será treinador do Brasil na Copa América Feminina. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Nesta Copa América, o Brasil está no Grupo B, o mesmo de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Grupo A:

Equador

Argentina

Chile

Uruguai

Peru

Grupo B:

Brasil Colômbia Paraguai Venezuela Bolívia

Jogos do Brasil no torneio

13 de julho (domingo) – Brasil x Venezuela 16 de julho (quarta-feira) – Bolívia x Brasil 22 de julho (terça-feira) – Paraguai x Brasil 25 de julho (sexta-feira) – Brasil x Colômbia

Melhores campanhas na Copa América Feminina