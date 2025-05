Corinthians atropela o Bahia e vence a segunda no Brasileiro Feminino

O Corinthians atropelou o Bahia por 5 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino neste domingo (5), no Parque São Jorge. Com ampla superioridade do início ao fim, o Timão contou com atuações inspiradas de Jhonson e Gabi Zanotti, que marcaram duas vezes cada, além de um gol de Ariel Godoi. Ellen descontou para as Mulheres de Aço.

Com a vitória, as Brabas chegaram aos 18 pontos e subiram para a terceira colocação na tabela, mantendo a caça aos líderes. O Bahia, por sua vez, estacionou nos 14 pontos e caiu para o oitavo lugar.

Como foi o jogo

O domínio alvinegro começou cedo. Logo aos seis minutos, Gi Fernandes fez ótima jogada pela direita e cruzou na medida para Jhonson abrir o placar. O segundo veio aos 19, quando a atacante aproveitou belo passe em profundidade de Jaqueline e não perdoou. O terceiro gol foi construído pelo alto: em escanteio curto, Duda Sampaio cruzou na área e Gabi Zanotti, livre, cabeceou para o fundo das redes aos 36.

Mesmo com a vantagem confortável, o Corinthians seguiu em cima e só não ampliou ainda mais no primeiro tempo graças à goleira Yanne, que salvou o Bahia com pelo menos quatro boas defesas nos minutos finais.

Na volta do intervalo, as Brabas precisaram de apenas sete minutos para marcar o quarto. Ariel Godoi, que entrou no segundo tempo, completou cruzamento preciso de Duda Sampaio e deixou sua marca. O Bahia, então, tentou reagir e conseguiu sair mais para o jogo, criando algumas oportunidades e deixando o duelo mais equilibrado. Mas foi o Corinthians quem voltou a marcar: aos 30, Zanotti arriscou de fora da área e anotou o quinto gol alvinegro.

O Bahia ainda conseguiu diminuir aos 40 minutos. Wendy fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ellen finalizar e dar números finais à partida.

O que vem por aí

Agora, o Corinthians vira a chave e foca na estreia do Campeonato Paulista Feminino. As Brabas enfrentam o Bragantino nesta quarta-feira (8), às 18h, novamente no Parque São Jorge. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será contra a Ferroviária, fora de casa, no domingo (12). Já o Bahia terá a semana cheia de treinos e volta a campo no sábado (11), contra o Cruzeiro, às 15h, no Gregorão.