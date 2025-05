Novo técnico: campeão pelo Santos assume time principal feminino do PSG

Ex-lateral de Santos, Fluminense, PSG e Seleção Brasileira, Paulo César foi comunicado nesta segunda-feira (5) que assumirá o comando da equipe principal do Paris Saint-Germain nas últimas três rodadas do Campeonato Francês de Futebol Feminino. A decisão do clube representa um marco inédito para o esporte: é a primeira vez que um brasileiro ocupa este posto no futebol europeu feminino de elite.

Aos 46 anos, Paulo César vem construindo uma trajetória sólida no PSG desde 2020, quando migrou para a França para iniciar sua carreira como treinador no Velho Continente. Após um trabalho marcante com as categorias de base do futebol feminino do clube, ele vinha se destacando no comando da equipe Sub-19, onde implementou um modelo formativo,técnico e tático que revolucionou a base parisiense. Em 2023, por exemplo, um número recorde de atletas formadas por ele assinaram seus primeiros contratos profissionais com o PSG.

- Assumir o comando da equipe principal feminina do PSG é uma honra imensa. Mais do que um clube onde atuei como jogador, o PSG é o clube do meu coração — um lugar que carrego comigo dentro e fora de campo. Essa oportunidade mostra a confiança que o clube deposita no meu trabalho ao longo dos anos e representa um marco na minha carreira. É o reconhecimento de uma trajetória construída com entrega, aprendizado e profundo respeito pelo futebol feminino. Estou muito feliz e pronto para retribuir essa confiança com seriedade, paixão e resultados - disse Paulo César.

Antes de desembarcar na Europa, o ex-jogador teve passagens como técnico no Juventude, onde comandou a categoria Sub-20 em 2016 - conquistando o título estadual - e o time principal em 2017. Já na França, iniciou sua jornada no futsal, até ser convidado a estagiar nas categorias de base do PSG feminino, onde consolidou seu espaço.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Paulo também esteve envolvido na recepção à Seleção Brasileira no moderno centro de treinamentos do PSG, em Poissy – um complexo de 590 mil metros quadrados inaugurado em 2024, com estrutura compartilhada entre as equipes masculina e feminina.

No ano passado, o treinador ainda conquistou duas importantes vitórias extracampo: obteve a licença oficial para treinar equipes da elite profissional e recebeu a cidadania francesa. A dupla conquista o credenciou a liderar a equipe principal nestes jogos finais da temporada.