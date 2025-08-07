A Brasil Ladies Cup 2025 será disputada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Nesta quinta-feira (7), a organização anunciou a venda da cota principal de patrocínio por R$ 1,3 milhão, um dos maiores patrocínios da história do torneio, e foi obtido por meio de lei de incentivo.

A marca Betano, que já patrocina o Brasileirão Betano e a Copa do Brasil Feminina, será a parceira master. Já para o público, a entrada será gratuita, e o torneio contará com Palmeiras, Grêmio, Peñarol (URU) e Gimnasia y Esgrima (ARG).

Serão duas semifinais, decisão de terceiro lugar e a grande final, em um período de paralisação do Brasileirão Feminino em decorrência da Copa Libertadores, que acontece na Argentina entre 2 e 18 de outubro.

Além dos jogos, o evento também terá palestras, workshops e clínicas esportivas voltadas para o desenvolvimento da modalidade no Brasil.

— É uma alegria enorme ter esse apoio em um projeto que carrega não só a emoção do esporte, mas também um compromisso social com o futebol feminino — afirmou Fábio Wolff, do comitê organizador do evento.

Conheça Brasil Ladies Cup

Desde 2021, a Brasil Ladies Cup tem reunido grandes clubes do futebol sul-americano e europeu. Já participaram clubes como Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, River Plate, Atlético de Madrid-ESP e até a Seleção Paraguaia. Os campeões até aqui foram São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e Grêmio (2024).

Brasil Ladies Cup 2025

Clubes participantes: Palmeiras, Grêmio, Peñarol (Uruguai) e Gimnasia (Argentina) Período: 16 a 19 de outubro Local: Estádio do Canindé - Portuguesa (endereço: R. Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé) Entrada gratuita