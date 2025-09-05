A temporada 2025/26 do Campeonato Inglês Feminino começa nesta sexta-feira, e o jogo de abertura será entre Chelsea e Manchester City, em Stamford Bridge, às 15h30 (de Brasília). Com base em dados e nos últimos acontecimentos do futebol feminino da Inglaterra, o supercomputador da Opta projetou como será a competição e apontou o provável vencedor do torneio.

Atual campeão, o Chelsea segue como favorito a levantar a taça do Campeonato Inglês Feminino. A equipe tem 72,4% de chance de terminar na primeira colocação. Na sequência aparecem Manchester City (13,6%), Arsenal (10,1%) e Manchester United (3,9%).

Chelsea no favoritismo avassalador

Na última temporada, os Blues dominaram todos os aspectos e terminaram o Campeonato Inglês invictos. Em 22 jogos disputados, foram 19 vitórias e apenas três empates. Além disso, estabeleceram recordes históricos na pontuação total (60) e na média de pontos por jogo (2,73).

O time de Sonia Bompastor terminou com 12 pontos de vantagem sobre o Arsenal, a maior diferença já registrada no topo da tabela. A técnica conseguiu manter o mesmo desempenho do Chelsea de sua antecessora Emma Hayes.

Depois de se tornar a segunda técnica a conquistar o título do Campeonato Inglês em sua temporada de estreia (depois de Laura Harvey, do Arsenal, em 2011), Bompastor agora busca se tornar a primeira técnica não inglesa a conquistar vários títulos da liga.

Manchester City na perseguição do Chelsea

Concorrente mais próximo do Chelsea, o Manchester City busca esquecer a temporada passada, que foi decepcionante para os padrões do clube. Foram 1,95 de média de pontos por jogo, o menor desde sua campanha inaugural no Campeonato Inglês em 2014. No entanto, houve sinais de recuperação no final, quando perderam apenas uma vez nas últimas nove partidas (cinco vitórias e três empates).

A nova técnica Andrée Jeglertz tem qualidade ofensiva para desenvolver. Apesar de ter jogado apenas 10 partidas na temporada passada, Lauren Hemp terminou como a melhor assistente da liga (8), e Khadija Shaw, vencedora consecutiva da Chuteira de Ouro, está perto de garantir gols.

As duas são vistas como a vantagem competitiva da equipe de Jeglertz, que também reforçou a defesa com as adições da lateral austríaca Laura Wienroither e da zagueira canadense Jade Rose. Sydney Lohmann e Iman Beney são opções interessantes para o ataque.

No entanto, o City terminou em 4º lugar na temporada passada, o que significa que não irá disputar competições europeias em 2025/26. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2023/24, quando perdeu o título apenas pelo saldo de gols.

Arsenal chega embalado por título na Champions

Embora tenha apenas 10,1% de chance de ser campeão do Campeonato Inglês, o Arsenal chega nesta temporada com o título da Champions League, o que pode dar uma impulsionada na equipe para novas conquistas.

No cenário nacional, a equipe foi artilheira da liga em 2024/25, marcando 62 vezes, com gols de 15 jogadores diferentes. A chegada de Olivia Smith, destaque do elenco, dá ainda mais poder de fogo ao time.

Contratada junto Liverpool por um valor recorde mundial na época (1 milhão de libras), Smith representa a transferência mais cara entre dois clubes da competição. Com apenas 20 anos, ela é vista como um dos talentos mais brilhantes do esporte, e sua contratação é uma verdadeira declaração de intenções de um time que busca conquistar o título nacional pela primeira vez em seis anos.

Quem será rebaixado no Campeonato Inglês Feminino?

Na outra ponta da tabela, o Leicecster City é o time com maior risco de ser rebaixado nesta temporada: 25,7% de probabilidade de terminar em último.

Na temporada passada, apenas o Crystal Palace conquistou menos pontos (10) que o Leicester, com 20, e apenas o Palace (20) marcou menos gols que os Foxes (21). A incapacidade de balançar as redes — não conseguindo marcar em oito dos 11 primeiros jogos — deixou o time com muito trabalho pela frente.

West Ham (15,4%), London City Lionesses (15,0%) e Brighton (14,4%) são os outros times com maior risco de queda.

E as London City Lionesses?

A temporada 2025/26 também traz novidades. O London City Lionesses é o primeiro clube promovido à primeira divisão do Campeonato Inglês sem nenhuma afiliação a uma equipe masculina. Segundo o Opta, o time terminará na 10ª colocação, que representaria o melhor desempenho de um time promovido desde que o Liverpool terminou em sétimo em 2022/23.

Quem se classificará para a Liga dos Campeões?

O supercomputador se inclina fortemente para Chelsea (98,2%), Manchester City (79,0%) e Arsenal (72,4%) garantindo essas vagas. Com 46,7% de chances de ficar entre os três primeiros, o Manchester United parece estar na melhor posição para romper a ordem estabelecida.

Média de pontuação total de cada clube

1º: Chelsea – 52,3 pontos de média 2º: Manchester City – 45,0 3º: Arsenal – 43,9 4º: Manchester United – 40,5 5º: Liverpool – 27,3 6º: Everton – 24,7 7º: Aston Villa – 24,5 8º: Tottenham Hotspur – 22,9 9º: Brighton & Hove Albion – 22,2 10º: London City Lionesses – 22,0 11º: West Ham United – 21,9 12º: Leicester City – 19,8

