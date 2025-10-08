Com favoritos em campo, veja agenda da Champions League Feminina

A primeira rodada da Champions League Feminina terá continuidade nesta quarta-feira (8), com a estreia de diversos favoritos. Em sua 25ª edição — a 17ª desde a mudança de nome —, a principal competição de clubes do futebol europeu terá a estreia do novo e inédito formato da fase de liga.

Estreia de favoritos

Chelsea

Às 13h45, o Chelsea estreará na Champions League Feminina, contra o Twente, no Grolsch Veste, na Holanda. Com hegemonia na Inglaterra, com seis títulos seguidos, as Blues seguem em branco no cenário europeu. Mesmo com excelentes jogadoras na equipe, como as atacantes Agnes Beever-Jones e Sam Kerr, que se recupera de lesão, a equipe inglesa esbarra nas fases agudas da WUCL, principalmente para o Barcelona, responsável por quatro das últimas cinco eliminações das londrinas.

Além disso, viram o Arsenal, o maior rival, vencer a Champions League pela segunda vez na história na última temporada, ao bater o Barcelona na decisão por 1 a 0.

Chelsea é o atual campeão da Super Liga Inglesa Feminina. (Foto: Chelsea/Divulgação)

Wolfsburg

Com peso no futebol feminino, o Wolfsburg encara o Paris Saint-Germain, no AOK Stadion, na Alemanha, às 16h (de Brasília). As alemãs vive momento conturbado após terem perdido as últimas três edições da Frauen-Bundesliga para o Bayern de Munique. Na Champions, mesmo com duas conquistas, não vencem a competição desde 2014, com quatro vice-campeonatos no caminho, sendo a mais recente em 2023, para o Barcelona. Na equipe, as Lobas contam com a atacante veterana Alexandra Popp.

Real e Atlético de Madrid

Por fora na disputa estão as equipes de Madri, o Real e o Atlético. De um lado, o Atleti, que se consolidou como a segunda força da Espanha em anos de hegemonia do Barcelona. Na equipe colchonera, jogam as brasileiras Lauren Leal, Ana Vitória, Gi Queiroz e Luany. Já os Merengues, que começaram o projeto apenas em 2020, ainda buscam espaço dentro do cenário e contam com Antonia Silva e Yasmin para fortalecer a equipe neste momento inicial dentro do futebol feminino.

Jogadoras do Real Madrid comemoram vitória na Champions Feminina (Foto: Reprodução/Instagram)

Rodada de abertura e resultados

Terça-feira – 07 de outubro

13h45 – Juventus 2x1 Benfica

– Juventus 2x1 Benfica 16h00 – Arsenal 1x2 Lyon

– Arsenal 1x2 Lyon 16h00 – Barcelona 7x1 Bayern München

– Barcelona 7x1 Bayern München 16h00 – Paris FC 2x2 OH Leuven

Quarta-feira – 08 de outubro

13h45 – Twente x Chelsea (ESPN2) 13h45 – Real Madrid x Roma (Disney+ Premium) 16h00 – St. Pölten x Atlético de Madrid (Disney+) 16h00 – Manchester United x Vålerenga (Disney+) 16h00 – Wolfsburg x Paris Saint-Germain (ESPN)

🚨: Todos os jogos da Champions League feminina da temporada 2025/26 terão transmissão pelos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

Novo modelo 📝

Anteriormente, os times disputavam confrontos de ida e volta contra os três adversários de seu grupo; agora, cada equipe enfrenta seis oponentes distintos — três em casa e três fora — conforme sorteio baseado no ranking de clubes da Uefa. Ao fim desta fase, os quatro primeiros colocados avançam diretamente às quartas de final, enquanto os classificados entre a quinta e a 12ª posição disputarão os playoffs; os demais serão eliminados.

Os vencedores dos playoffs enfrentarão nas quartas os quatro primeiros colocados da fase anterior, que terão a vantagem de decidir os confrontos em casa. A partir desse ponto, retoma-se o tradicional formato de mata-mata, já presente nas edições anteriores do torneio. A data da final ainda não foi oficialmente definida, mas a decisão está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, capital da Noruega.

Calendário 📅

1️⃣ Fase de liga

1ª rodada : 07 e 08 de outubro de 2025

: 07 e 08 de outubro de 2025 2ª rodada : 15 e 16 de outubro de 2025

: 15 e 16 de outubro de 2025 3ª rodada : 11 e 12 de novembro de 2025

: 11 e 12 de novembro de 2025 4ª rodada : 19 e 20 de novembro de 2025

: 19 e 20 de novembro de 2025 5ª rodada : 09 e 10 de dezembro de 2025

: 09 e 10 de dezembro de 2025 6ª rodada: 17 de dezembro de 2025

2️⃣ Sorteio das fases eliminatórias

Data : 18 de dezembro de 2025

: 18 de dezembro de 2025 Local: Nyon, Suíça

3️⃣ Playoffs

Jogos de ida: 11 e 12 de fevereiro de 2026 Jogos de volta: 18 e 19 de fevereiro de 2026

4️⃣ Quartas de Final

Ida: 24 e 25 de março de 2026 Volta: 01 e 02 de abril de 2026

5️⃣ Semifinais

Ida: 25 e 26 de abril de 2026 Volta: 02 e 03 de maio de 2026

6️⃣ Final

Local: Ullevaal Stadion, Oslo (Noruega)

Data: Entre 22 e 24 de maio de 2026 (a confirmar)

