CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino 2026; veja confrontos da primeira fase

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira (22) o regulamento e a tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino A1 de 2026, com início previsto para 15 de fevereiro.

A primeira rodada já está definida, com os seguintes confrontos: Fluminense x Vitória, Internacional x São Paulo, Palmeiras x América-MG, Red Bull Bragantino x Ferroviária, Bahia x Cruzeiro, Atlético-MG x Corinthians, Botafogo x Juventude, Santos x Grêmio e Mixto-MT x Flamengo.

Nesta temporada, a competição passa a contar com 18 clubes — dois a mais que em 2025 — e terá 23 datas ao longo da temporada, com jogos prioritariamente aos domingos e quartas-feiras. Com a ampliação, o campeonato salta de 134 para 167 partidas. Todos os participantes terão vaga garantida na Copa do Brasil Feminina.

Veja tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino

1ª rodada – 15/02

Fluminense x Vitória

Internacional x São Paulo

Palmeiras x América-MG

Red Bull Bragantino x Ferroviária

Bahia x Cruzeiro

Atlético-MG x Corinthians

Botafogo x Juventude

Santos x Grêmio

Mixto x Flamengo

2ª rodada – 22/02

Flamengo x Red Bull Bragantino

Grêmio x Palmeiras

Juventude x Atlético-MG

Corinthians x Fluminense

Ferroviária x Botafogo

Vitória x Mixto

América-MG x Internacional

Cruzeiro x Santos

São Paulo x Bahia

3ª rodada – 15/03

Grêmio x Fluminense

Internacional x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Corinthians

Bahia x Vitória

América-MG x Juventude

Cruzeiro x Atlético-MG

Botafogo x Flamengo

Santos x Mixto

São Paulo x Ferroviária

4ª rodada – 22/03

Flamengo x Cruzeiro

Fluminense x São Paulo

Corinthians x América-MG

Ferroviária x Grêmio

Palmeiras x Vitória

Red Bull Bragantino x Juventude

Bahia x Santos

Atlético-MG x Internacional

Mixto x Botafogo

5ª rodada – 29/03

Internacional x Grêmio

Juventude x Flamengo

Red Bull Bragantino x Bahia

Vitória x Atlético-MG

América-MG x Mixto

Cruzeiro x Fluminense

Botafogo x Corinthians

Santos x Ferroviária

São Paulo x Palmeiras

6ª rodada – 01/04

Fluminense x Juventude

Grêmio x Vitória

Corinthians x Red Bull Bragantino

Ferroviária x Cruzeiro

Palmeiras x Flamengo

Bahia x América-MG

Atlético-MG x São Paulo

Botafogo x Santos

Mixto x Internacional

7ª rodada – 22/04

Flamengo x Bahia

Fluminense x Palmeiras

Juventude x Corinthians

Ferroviária x América-MG

Red Bull Bragantino x Mixto

Vitória x Botafogo

Cruzeiro x Internacional

Santos x Atlético-MG

São Paulo x Grêmio

8ª rodada – 26/04

Flamengo x Vitória

Internacional x Juventude

Corinthians x Ferroviária

Palmeiras x Santos

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Bahia x Grêmio

América-MG x São Paulo

Atlético-MG x Botafogo

Mixto x Fluminense

9ª rodada – 03/05

Grêmio x Corinthians

Juventude x Cruzeiro

Ferroviária x Mixto

Bahia x Palmeiras

América-MG x Vitória

Atlético-MG x Fluminense

Botafogo x Red Bull Bragantino

Santos x Internacional

São Paulo x Flamengo

Valores

Além do aumento no número de jogos, a edição de 2026 traz reforços financeiros. Cada clube receberá uma cota fixa de R$ 720 mil na primeira fase, com acréscimo de R$ 20 mil a cada partida de primeira escolha com transmissão nacional.

A equipe campeã vai faturar R$ 2 milhões, enquanto a vice ficará com R$ 1 milhão. Duas equipes serão rebaixadas para a Série A2. A data-base da final está marcada para 4 de outubro.

Novidades

Entre as novidades, a CBF garantiu a transmissão de todos os jogos, ferramentas de análise de desempenho e o custeio de viagens para atletas lactantes acompanhadas de seus filhos, conforme anunciado ano passado pela entidade e oficializado em regulamento. A partir de 2027, todas as jogadoras deverão ter contrato profissional.

Como será a distribuição de vagas para Libertadores Feminina

O Brasileirão Feminino A1 de 2026 será disputado por 18 clubes, reunindo as 14 equipes mais bem colocadas da Série A1 de 2025 e as quatro melhores da Série A2 de 2025. A competição terá quatro fases: primeira fase em turno único com todos os clubes no mesmo grupo; quartas de final, semifinais e final em sistema de ida e volta.

Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos da fase inicial serão rebaixados. Em caso de empate, os critérios variam conforme a fase, incluindo saldo de gols, pênaltis e, na primeira fase, número de vitórias.

O campeão garante vaga na Libertadores Feminina de 2027, assim como o vice, além do direito de disputar a Supercopa Feminina. A competição permite a inscrição de até 50 atletas por clube, com prazo até 27 de agosto, e prevê uso do VAR, exigências mínimas de estádios e regras específicas sobre logística, registros, transferências e direitos comerciais, todos definidas pela CBF.