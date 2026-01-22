CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino 2026; veja confrontos da primeira fase
Competição terá 18 clubes nesta temporada e começa no dia 15 de fevereiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira (22) o regulamento e a tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino A1 de 2026, com início previsto para 15 de fevereiro.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Times do Brasileirão Feminino estamparam 92 patrocinadores diferentes em 2025
Futebol Feminino22/01/2026
- Futebol Feminino
Dia do Treinador: apenas 2 das 18 equipes do Brasileirão Feminino são comandadas por mulheres
Futebol Feminino14/01/2026
- Futebol Feminino
Vitória confirma participação na A1 do Brasileirão Feminino após desistência do Real Brasília
Futebol Feminino07/01/2026
A primeira rodada já está definida, com os seguintes confrontos: Fluminense x Vitória, Internacional x São Paulo, Palmeiras x América-MG, Red Bull Bragantino x Ferroviária, Bahia x Cruzeiro, Atlético-MG x Corinthians, Botafogo x Juventude, Santos x Grêmio e Mixto-MT x Flamengo.
Nesta temporada, a competição passa a contar com 18 clubes — dois a mais que em 2025 — e terá 23 datas ao longo da temporada, com jogos prioritariamente aos domingos e quartas-feiras. Com a ampliação, o campeonato salta de 134 para 167 partidas. Todos os participantes terão vaga garantida na Copa do Brasil Feminina.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Veja tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino
1ª rodada – 15/02
- Fluminense x Vitória
- Internacional x São Paulo
- Palmeiras x América-MG
- Red Bull Bragantino x Ferroviária
- Bahia x Cruzeiro
- Atlético-MG x Corinthians
- Botafogo x Juventude
- Santos x Grêmio
- Mixto x Flamengo
2ª rodada – 22/02
- Flamengo x Red Bull Bragantino
- Grêmio x Palmeiras
- Juventude x Atlético-MG
- Corinthians x Fluminense
- Ferroviária x Botafogo
- Vitória x Mixto
- América-MG x Internacional
- Cruzeiro x Santos
- São Paulo x Bahia
3ª rodada – 15/03
- Grêmio x Fluminense
- Internacional x Red Bull Bragantino
- Palmeiras x Corinthians
- Bahia x Vitória
- América-MG x Juventude
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Botafogo x Flamengo
- Santos x Mixto
- São Paulo x Ferroviária
4ª rodada – 22/03
- Flamengo x Cruzeiro
- Fluminense x São Paulo
- Corinthians x América-MG
- Ferroviária x Grêmio
- Palmeiras x Vitória
- Red Bull Bragantino x Juventude
- Bahia x Santos
- Atlético-MG x Internacional
- Mixto x Botafogo
5ª rodada – 29/03
- Internacional x Grêmio
- Juventude x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Vitória x Atlético-MG
- América-MG x Mixto
- Cruzeiro x Fluminense
- Botafogo x Corinthians
- Santos x Ferroviária
- São Paulo x Palmeiras
6ª rodada – 01/04
- Fluminense x Juventude
- Grêmio x Vitória
- Corinthians x Red Bull Bragantino
- Ferroviária x Cruzeiro
- Palmeiras x Flamengo
- Bahia x América-MG
- Atlético-MG x São Paulo
- Botafogo x Santos
- Mixto x Internacional
7ª rodada – 22/04
- Flamengo x Bahia
- Fluminense x Palmeiras
- Juventude x Corinthians
- Ferroviária x América-MG
- Red Bull Bragantino x Mixto
- Vitória x Botafogo
- Cruzeiro x Internacional
- Santos x Atlético-MG
- São Paulo x Grêmio
8ª rodada – 26/04
- Flamengo x Vitória
- Internacional x Juventude
- Corinthians x Ferroviária
- Palmeiras x Santos
- Red Bull Bragantino x Cruzeiro
- Bahia x Grêmio
- América-MG x São Paulo
- Atlético-MG x Botafogo
- Mixto x Fluminense
9ª rodada – 03/05
- Grêmio x Corinthians
- Juventude x Cruzeiro
- Ferroviária x Mixto
- Bahia x Palmeiras
- América-MG x Vitória
- Atlético-MG x Fluminense
- Botafogo x Red Bull Bragantino
- Santos x Internacional
- São Paulo x Flamengo
Valores
Além do aumento no número de jogos, a edição de 2026 traz reforços financeiros. Cada clube receberá uma cota fixa de R$ 720 mil na primeira fase, com acréscimo de R$ 20 mil a cada partida de primeira escolha com transmissão nacional.
A equipe campeã vai faturar R$ 2 milhões, enquanto a vice ficará com R$ 1 milhão. Duas equipes serão rebaixadas para a Série A2. A data-base da final está marcada para 4 de outubro.
➡️ Goleira do Botafogo avalia pré-temporada como intensa e fala em competir em alto nível
Novidades
Entre as novidades, a CBF garantiu a transmissão de todos os jogos, ferramentas de análise de desempenho e o custeio de viagens para atletas lactantes acompanhadas de seus filhos, conforme anunciado ano passado pela entidade e oficializado em regulamento. A partir de 2027, todas as jogadoras deverão ter contrato profissional.
Como será a distribuição de vagas para Libertadores Feminina
O Brasileirão Feminino A1 de 2026 será disputado por 18 clubes, reunindo as 14 equipes mais bem colocadas da Série A1 de 2025 e as quatro melhores da Série A2 de 2025. A competição terá quatro fases: primeira fase em turno único com todos os clubes no mesmo grupo; quartas de final, semifinais e final em sistema de ida e volta.
Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos da fase inicial serão rebaixados. Em caso de empate, os critérios variam conforme a fase, incluindo saldo de gols, pênaltis e, na primeira fase, número de vitórias.
O campeão garante vaga na Libertadores Feminina de 2027, assim como o vice, além do direito de disputar a Supercopa Feminina. A competição permite a inscrição de até 50 atletas por clube, com prazo até 27 de agosto, e prevê uso do VAR, exigências mínimas de estádios e regras específicas sobre logística, registros, transferências e direitos comerciais, todos definidas pela CBF.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias