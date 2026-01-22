menu hamburguer
Futebol Feminino

CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino 2026; veja confrontos da primeira fase

Competição terá 18 clubes nesta temporada e começa no dia 15 de fevereiro

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
19:55
Troféu do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Troféu do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira (22) o regulamento e a tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino A1 de 2026, com início previsto para 15 de fevereiro.

A primeira rodada já está definida, com os seguintes confrontos: Fluminense x Vitória, Internacional x São Paulo, Palmeiras x América-MG, Red Bull Bragantino x Ferroviária, Bahia x Cruzeiro, Atlético-MG x Corinthians, Botafogo x Juventude, Santos x Grêmio e Mixto-MT x Flamengo.

Nesta temporada, a competição passa a contar com 18 clubes — dois a mais que em 2025 — e terá 23 datas ao longo da temporada, com jogos prioritariamente aos domingos e quartas-feiras. Com a ampliação, o campeonato salta de 134 para 167 partidas. Todos os participantes terão vaga garantida na Copa do Brasil Feminina.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Veja tabela da primeira fase do Brasileirão Feminino

1ª rodada – 15/02

  • Fluminense x Vitória
  • Internacional x São Paulo
  • Palmeiras x América-MG
  • Red Bull Bragantino x Ferroviária
  • Bahia x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Corinthians
  • Botafogo x Juventude
  • Santos x Grêmio
  • Mixto x Flamengo

2ª rodada – 22/02

  • Flamengo x Red Bull Bragantino
  • Grêmio x Palmeiras
  • Juventude x Atlético-MG
  • Corinthians x Fluminense
  • Ferroviária x Botafogo
  • Vitória x Mixto
  • América-MG x Internacional
  • Cruzeiro x Santos
  • São Paulo x Bahia

3ª rodada – 15/03

  • Grêmio x Fluminense
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Palmeiras x Corinthians
  • Bahia x Vitória
  • América-MG x Juventude
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Botafogo x Flamengo
  • Santos x Mixto
  • São Paulo x Ferroviária

4ª rodada – 22/03

  • Flamengo x Cruzeiro
  • Fluminense x São Paulo
  • Corinthians x América-MG
  • Ferroviária x Grêmio
  • Palmeiras x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Juventude
  • Bahia x Santos
  • Atlético-MG x Internacional
  • Mixto x Botafogo

5ª rodada – 29/03

  • Internacional x Grêmio
  • Juventude x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Vitória x Atlético-MG
  • América-MG x Mixto
  • Cruzeiro x Fluminense
  • Botafogo x Corinthians
  • Santos x Ferroviária
  • São Paulo x Palmeiras

6ª rodada – 01/04

  • Fluminense x Juventude
  • Grêmio x Vitória
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Ferroviária x Cruzeiro
  • Palmeiras x Flamengo
  • Bahia x América-MG
  • Atlético-MG x São Paulo
  • Botafogo x Santos
  • Mixto x Internacional

7ª rodada – 22/04

  • Flamengo x Bahia
  • Fluminense x Palmeiras
  • Juventude x Corinthians
  • Ferroviária x América-MG
  • Red Bull Bragantino x Mixto
  • Vitória x Botafogo
  • Cruzeiro x Internacional
  • Santos x Atlético-MG
  • São Paulo x Grêmio

8ª rodada – 26/04

  • Flamengo x Vitória
  • Internacional x Juventude
  • Corinthians x Ferroviária
  • Palmeiras x Santos
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Bahia x Grêmio
  • América-MG x São Paulo
  • Atlético-MG x Botafogo
  • Mixto x Fluminense

9ª rodada – 03/05

  • Grêmio x Corinthians
  • Juventude x Cruzeiro
  • Ferroviária x Mixto
  • Bahia x Palmeiras
  • América-MG x Vitória
  • Atlético-MG x Fluminense
  • Botafogo x Red Bull Bragantino
  • Santos x Internacional
  • São Paulo x Flamengo

Valores

Além do aumento no número de jogos, a edição de 2026 traz reforços financeiros. Cada clube receberá uma cota fixa de R$ 720 mil na primeira fase, com acréscimo de R$ 20 mil a cada partida de primeira escolha com transmissão nacional.

A equipe campeã vai faturar R$ 2 milhões, enquanto a vice ficará com R$ 1 milhão. Duas equipes serão rebaixadas para a Série A2. A data-base da final está marcada para 4 de outubro.

continua após a publicidade

Novidades

Entre as novidades, a CBF garantiu a transmissão de todos os jogos, ferramentas de análise de desempenho e o custeio de viagens para atletas lactantes acompanhadas de seus filhos, conforme anunciado ano passado pela entidade e oficializado em regulamento. A partir de 2027, todas as jogadoras deverão ter contrato profissional.

Como será a distribuição de vagas para Libertadores Feminina

O Brasileirão Feminino A1 de 2026 será disputado por 18 clubes, reunindo as 14 equipes mais bem colocadas da Série A1 de 2025 e as quatro melhores da Série A2 de 2025. A competição terá quatro fases: primeira fase em turno único com todos os clubes no mesmo grupo; quartas de final, semifinais e final em sistema de ida e volta.

Os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos da fase inicial serão rebaixados. Em caso de empate, os critérios variam conforme a fase, incluindo saldo de gols, pênaltis e, na primeira fase, número de vitórias.

O campeão garante vaga na Libertadores Feminina de 2027, assim como o vice, além do direito de disputar a Supercopa Feminina. A competição permite a inscrição de até 50 atletas por clube, com prazo até 27 de agosto, e prevê uso do VAR, exigências mínimas de estádios e regras específicas sobre logística, registros, transferências e direitos comerciais, todos definidas pela CBF.

Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)

