A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 11h, o sorteio dos confrontos e mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil Feminina 2025. O evento será na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

Bahia, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo seguem na briga pelo título da competição e conhecerão nesta quinta-feira os adversários e quem jogará em casa nas semifinais.

Além da conquista do troféu e das medalhas, o campeão garante vaga na Supercopa Feminina de 2026, enfrentando o atual campeão do Brasileirão A1, o Corinthians.

Equipes semifinalistas

Bahia

O Bahia chegou à semifinal após uma campanha consistente desde a terceira fase. O tricolor baiano eliminou o Grêmio com vitória por 1 a 0 e seguiu avançando ao superar o Atlético-MG nas oitavas de final pelo mesmo placar. Nas quartas, enfrentou o Bragantino, garantindo a vaga nas penalidades.

Rhaizza em campo pelo Bahia contra o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)

São Paulo

O São Paulo também se garantiu entre os quatro melhores. Nas oitavas, a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0 e, nas quartas de final, derrotou o Corinthians com um placar de 3 a 1, mostrando força ofensiva e garantindo classificação direta para a semifinal.

São Paulo comemora gol de empate no Morumbis, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Palmeiras

O Palmeiras manteve campanha dominante desde a terceira fase, quando bateu o Avaí/Kindermann por 4 a 0. Nas oitavas, venceu o América-MG por 3 a 0 e aplicou 5 a 0 contra o Sport nas quartas de final, confirmando ampla superioridade e garantindo vaga tranquila na semifinal.

Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

Ferroviária

A Ferroviária iniciou a terceira fase com vitória de 5 a 1 sobre o Coritiba. Nas oitavas, eliminou o Vitória com 3 a 0 e, nas quartas de final, surpreendeu o Internacional com triunfo de 2 a 0, confirmando sua força e experiência em fases decisivas da Copa do Brasil Feminina.

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Sorteio da Copa do Brasil Feminina