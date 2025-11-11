Em sua temporada mais consistente pelo São Paulo, Carol Gil, de 21 anos, confirmou o rótulo de atleta em ascensão no futebol feminino brasileiro. Foram 36 jogos, sendo 19 como titular, desempenho que mostra a confiança crescente da comissão técnica e a evolução da lateral, que agora atua como zagueira.

Carol Gil é tema é tema da seção do Lance!, "Olho nela, Arthur", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras.

Carol Gil: a consolidação na zaga tricolor

A jovem defensora teve números sólidos ao longo do ano: 72% de acerto nos passes e média de 5,7 bolas recuperadas por partida, segundo números da plataforma Sofascore. Além da segurança defensiva, Carol contribuiu ofensivamente com 2 gols e 2 assistências.

Ao longo do ano, Carol mostra versatilidade e leitura de jogo acima da média para a idade. A atuação equilibrada entre firmeza na marcação e qualidade na saída de bola reforça o potencial da atleta.

Formada na base do Internacional e no clube paulista desde 2023, Carol Gil ganhou espaço de forma gradual. Começou a temporada como alternativa no elenco tricolor, mas foi conquistando minutagem à medida que o São Paulo avançava nas competições — incluindo o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Paulistão Feminino, além da Libertadores Feminina. Sua regularidade e capacidade de adaptação, atuando tanto pelo centro da zaga quanto aberta pela esquerda, fizeram dela uma peça importante no time de Thiago Viana.

Ainda em processo de amadurecimento, Carol é uma jogadora moderna, com boa leitura tática e controle de bola. Se mantiver o ritmo de evolução, o caminho natural é que se torne ainda mais fundamental para o São Paulo e, futuramente, ganhe uma chance com a camisa da Seleção.