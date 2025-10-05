Depois do empate na Gávea, o Fluminense decide o título do Carioca Feminino Sub-20 em Xerém, contra o Flamengo. O primeiro jogo foi intenso e apresentou uma dificuldade extra para o Tricolor, que viu sua zagueira ser expulsa no segundo tempo.

continua após a publicidade

Mesmo com as adversidades, o Flu, que saiu atrás no placar, buscou o resultado e agora leva a decisão para seus domínios o que, na opinião de Barbara Saar, treinadora do time, eleva a confiança da equipe. A bola rola às 15h deste domingo (5), no estádio Marcelo Vieira, com transmissão da FluTV.

➡️ Flamengo e Fluminense empatam na ida da final do Carioca Feminino Sub-20

Flu com confiança em alta para decidir Estadual

O jogo de ida se desenhou com superioridade rubro-negra, que teve mais a bola e ocupou mais o campo de ataque, na análise de Barbara Saar. Para ela, esse cenário expõe a necessidade o time trabalhar melhor o aspecto ofensivo, mas destaca o bom desempenho defensivo.

continua após a publicidade

— A gente leva a parte defensiva como algo fundamental do jogo, porque nós sabemos que quando não temos a bola a gente precisa recuperar para criar as oportunidades. E a gente sabe também que defender é uma arte, é uma situação muito difícil, porque depende da coordenação delas como um todo. O ataque é algo que a individualidade consegue sobressair, mas se a gente não tiver bem coordenado e bem organizado, a defesa vai sofrer. E foi algo que a gente sempre dá um foco grande, a gente sempre tem um carinho e um cuidado especial, e eu acredito que a gente tem conseguido atingir os objetivos, tanto que agora já são sete partidas e dois gols sofridos — avaliou a comandante tricolor.

Apesar de reconhecer que saiu confiante e satisfeita do primeiro jogo, Barbara entende que é fundamental o time manter a mesma concentração que entrou em campo na Gávea. Dessa forma, o time terá mais chances de superar as dificuldades que se apresentarem.

continua após a publicidade

— Eu acho que a chave é manter essa concentração, independente do que acontecer dentro de campo, de sofrer gol ou de tomar um cartão, eu acho que é isso. Essas meninas são muito obstinadas pelo resultado, elas estão muito focadas em buscar esse título carioca que o Fluminense ainda não tem, nós conquistamos, mas quando ainda era sub-18. Elas estão confiantes, estão trabalhando muito e eu tenho certeza que a gente vai conseguir apresentar mais uma grande partida e buscar esse resultado.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino