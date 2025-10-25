menu hamburguer
Futebol Feminino

Rodada decisiva do Carioca Feminino define campeão da Taça Guanabara

Equipes entram em campo neste sábado (25), às 15h (de Brasília)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
13:43
Fluminense e Flamengo duelam pelo Campeonato Carioca Feminino. (Marina garcia// Fluminense fc)
Fluminense e Flamengo duelam pelo Campeonato Carioca Feminino. (Marina garcia// Fluminense fc)
A tarde deste sábado promete fortes emoções no Campeonato Carioca Feminino. A última rodada da primeira fase será disputada toda às 15h (de Brasília), com os quatro grandes em campo e ainda brigando por posições na tabela antes das semifinais. Além disso, o primeiro colocado da primeira fase será campeão da Taça Guanabara.

O torneio segue a estrutura das últimas edições, sendo composto por três fases distintas: uma fase de pontos corridos (turno) e duas fases eliminatórias (semifinais e final).

Após seis rodadas, a liderança da Taça Guanabara está embolada: Flamengo e Fluminense somam 16 pontos cada, com vantagem no saldo de gols para o Rubro-Negro. Botafogo aparece em terceiro com 13 pontos, seguido pelo Vasco com 10. Na parte de baixo da tabela, Pérolas Negras, Heips, EC Resende e Búzios ainda buscam se firmar antes do encerramento da primeira fase.

Semifinais do Carioca Feminino

No Luso-Brasileiro, o Fluminense recebe o Flamengo em clássico que promete equilíbrio. As duas equipes já classificadas miram a liderança geral e chegam embaladas por boas vitórias na rodada passada.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Em Niterói, o Vasco encara o Búzios precisando vencer para confirmar vaga entre os quatro primeiros. Já o Botafogo enfrenta o Pérolas Negras e tenta fechar a fase com mais uma atuação convincente.

Nos outros duelos do dia, o Heips encara o EC Resende, também às 15h, completando a rodada decisiva que define o chaveamento das semifinais do estadual. Veja agenda:

Jogos da rodada (15h):

  1. Heips x EC Resende - sem transmissão confirmada
  2. Fluminense x Flamengo - FluTV
  3. Vasco x Búzios - VascoTV
  4. Botafogo x Pérolas Negras - BotafogoTV

Lateral do Botafogo é destaque da 6ª rodada do Carioca Feminino

A lateral Ana Guimarães, conhecida como Guima, viveu um sábado inesquecível com a camisa do Botafogo. Em grande atuação pelo Campeonato Carioca, a jogadora marcou quatro gols na goleada alvinegra, sendo uma das atletas que mais chamaram atenção na rodada anterior. O Botafogo goleou o Resende por 17 a 0.

— Foi uma felicidade, nunca havia marcado tantos gols em uma partida. Acho que ajuda muito a ganhar ainda mais confiança para os próximos jogos — comemorou Guima.

➡️ Lesionada, Kerolin assiste treino da Seleção Brasileira em Manchester

Guima é lateral do Botafogo feminino. (Foto: Botafogo/Divulgação)
Guima é lateral do Botafogo feminino. (Foto: Botafogo/Divulgação)

