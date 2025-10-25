A tarde deste sábado promete fortes emoções no Campeonato Carioca Feminino. A última rodada da primeira fase será disputada toda às 15h (de Brasília), com os quatro grandes em campo e ainda brigando por posições na tabela antes das semifinais. Além disso, o primeiro colocado da primeira fase será campeão da Taça Guanabara.

O torneio segue a estrutura das últimas edições, sendo composto por três fases distintas: uma fase de pontos corridos (turno) e duas fases eliminatórias (semifinais e final).

Após seis rodadas, a liderança da Taça Guanabara está embolada: Flamengo e Fluminense somam 16 pontos cada, com vantagem no saldo de gols para o Rubro-Negro. Botafogo aparece em terceiro com 13 pontos, seguido pelo Vasco com 10. Na parte de baixo da tabela, Pérolas Negras, Heips, EC Resende e Búzios ainda buscam se firmar antes do encerramento da primeira fase.

Semifinais do Carioca Feminino

No Luso-Brasileiro, o Fluminense recebe o Flamengo em clássico que promete equilíbrio. As duas equipes já classificadas miram a liderança geral e chegam embaladas por boas vitórias na rodada passada.

Em Niterói, o Vasco encara o Búzios precisando vencer para confirmar vaga entre os quatro primeiros. Já o Botafogo enfrenta o Pérolas Negras e tenta fechar a fase com mais uma atuação convincente.

Nos outros duelos do dia, o Heips encara o EC Resende, também às 15h, completando a rodada decisiva que define o chaveamento das semifinais do estadual. Veja agenda:

Jogos da rodada (15h):

Heips x EC Resende - sem transmissão confirmada Fluminense x Flamengo - FluTV Vasco x Búzios - VascoTV Botafogo x Pérolas Negras - BotafogoTV

Lateral do Botafogo é destaque da 6ª rodada do Carioca Feminino

A lateral Ana Guimarães, conhecida como Guima, viveu um sábado inesquecível com a camisa do Botafogo. Em grande atuação pelo Campeonato Carioca, a jogadora marcou quatro gols na goleada alvinegra, sendo uma das atletas que mais chamaram atenção na rodada anterior. O Botafogo goleou o Resende por 17 a 0.

— Foi uma felicidade, nunca havia marcado tantos gols em uma partida. Acho que ajuda muito a ganhar ainda mais confiança para os próximos jogos — comemorou Guima.

