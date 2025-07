A Eurocopa Feminina 2025 começa nesta quarta-feira (2) com uma premiação histórica de 41 milhões de euros (aproximadamente R$ 263 milhões), um aumento de 156% em relação à edição de 2022.

Apesar do significativo avanço nos investimentos, a disparidade em relação à Eurocopa masculina ainda é grande. Enquanto a premiação feminina totaliza 41 milhões de euros, o torneio masculino distribui 331 milhões de euros — ou seja, o valor da competição feminina corresponde a apenas 12% do prêmio dos homens.

As seleções classificadas para a Eurocopa Feminina 2025 recebem um valor fixo de €1,8 milhão cada, representando 70% do total da premiação distribuída. Além disso, há bônus de €100 mil por vitória e €50 mil por empate na fase de grupos. A campeã do torneio pode acumular até €5,1 milhões, considerando os prêmios fixos e os bônus por desempenho em cada fase.

A UEFA recomenda que entre 30% e 40% do valor recebido pelas federações seja repassado diretamente às jogadoras, com uma faixa ideal entre 35% e 40% para aquelas seleções que avançarem às fases eliminatórias. Os clubes que liberarem atletas para a competição dividirão um total de €6 milhões, com pagamento de €657 por dia de liberação por cada jogadora.

Seleções participantes da Eurocopa

A abertura oficial da Eurocopa Feminina será nesta quarta-feira (2) e a fase de grupos segue até 13 de julho, com 16 seleções.

Participam desta edição: Suíça, Noruega, Islândia, Finlândia, Espanha, Portugal, Bélgica, Itália, Alemanha, Polônia, Dinamarca, Suécia, França, Inglaterra (campeã de 2022), Países Baixos e País de Gales.

Na fase final, as quartas ocorrem entre 16 a 19 de julho, enquanto as semifinais serão realizadas entre os dias 22 e 23. A finalíssima acontece no dia 27.