O São Paulo apresentou nesta quarta-feira (11) o novo uniforme para a temporada 2026. O lançamento, realizado em parceria com a New Balance, contou com a presença da meia Camilinha, que foi um dos rostos da campanha ao lado de Calleri e Lucas Moura, ambos do time masculino.

O modelo inaugura uma sequência especial de ações rumo ao centenário do clube, que será celebrado em 2030, e traz referências históricas, além de um selo comemorativo aos 96 anos do Tricolor.

Antes da divulgação, imagens da camisa vazaram nas redes sociais e geraram questionamentos de conselheiros, que alegaram possível desacordo com o estatuto do clube em relação à disposição das faixas no uniforme principal. Apesar da repercussão, a peça já havia sido aprovada na gestão anterior e, com produção em andamento, foi oficialmente lançada.

A tendência é que o elenco estreie o novo manto já na próxima partida. O São Paulo estreia no Brasileirão Feminino na próxima segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), diante do Internacional, fora de casa.

A trajetória da 10 do São Paulo

Aos 30 anos, a jogadora vive sua terceira temporada no clube e se consolidou como referência técnica e liderança dentro de campo. Em 2025, disputou 41 partidas, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências.

Natural de São Bento do Sul (SC), Camila Martins Pereira tem passagens em clubes do Brasil e do exterior — com passagens por Palmeiras, Orlando Pride (EUA) e Canberra United (Austrália) — além de títulos como Copa Libertadores Feminina, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil.