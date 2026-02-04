Chris Massis não é mais diretora adjunta da base do São Paulo. A decisão foi tomada pelo presidente em exercício do clube, Harry Massis, em ato administrativo. A medida faz parte de um conjunto de ações voltadas à prevenção de conflitos de interesse na gestão do Tricolor.

Chris Massis ocupava a função desde 2024, sem remuneração, e é filha do atual presidente. No documento, Harry Massis afirmou que a decisão busca "evitar e eliminar todas as formas de possível conflito de interesses, especialmente aquelas decorrentes de relação de parentesco". O texto estabelece ainda que nenhum parente do presidente poderá exercer qualquer cargo no São Paulo enquanto ele estiver à frente da diretoria, segundo publicado pelo jornalista Gabriel Sá e confirmado pelo Lance!.

Além do desligamento, o presidente determinou uma revisão interna em toda a estrutura organizacional do clube. As diretorias foram orientadas a identificar possíveis situações de conflito por vínculo familiar e a comunicar eventuais casos ao setor de Recursos Humanos, com ciência das áreas Jurídica e de Compliance.

Base feminina do São Paulo é destaque

Durante sua passagem pela base feminina do São Paulo, Chris Massis esteve envolvida em campanhas vitoriosas. O clube conquistou, no período, títulos importantes nas categorias de base, como bicampeonatos da Liga de Desenvolvimento e da Libertadores Sub-14, além de conquistas estaduais nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, reforçando o protagonismo do Tricolor na formação do futebol feminino.

A base do futebol feminino do São Paulo, por sua vez, se firmou como uma das mais fortes do país nos últimos anos. O clube conquistou títulos internacionais como a Festa Evolução Sub-16 (2018 e 2023) e Sub-14 (2024 e 2025), além de resultados expressivos em nível nacional, com os títulos do Brasileiro Sub-16 (2019), Sub-18 (2021) e múltiplas conquistas na Liga de Desenvolvimento e na Nike Premier Cup Sub-17. No cenário estadual, o Tricolor acumulou títulos frequentes, especialmente no Paulista Sub-17, vencido seis vezes entre 2017 e 2023, além de troféus recentes no Sub-20 e Sub-15.

