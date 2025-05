Jogadoras do Flamengo prestam homenagem à goleira Vivi Holzel

A goleira Vivi Holzel foi homenageada pelas companheiras na vitória do Flamengo diante do Internacional nesta quinta-feira (22). Ela perdeu a mãe nesta semana e foi liberada das atividades.

Titular do Flamengo, Holzel foi substituída por Karol Alves. Ela falou sobre a mãe em publicação nas redes sociais no último domingo (18).

— Hoje me despeço de você. Como tive sorte em te ter como mãe, vivemos muita coisa nesse tempo, muitas alegrias, aprendizados e um tanto de desafios….e o que fica? Ah, sempre permanecerá o amor, as alegrias, as risadas que te forcei a dar, pois seu senso de humor não era muito teu forte. Você sempre deixará saudade, e um vazio que ninguém será capaz de ocupar. Consegui dizer tudo que queria que você soubesse em vida, demonstrei tudo que pude…pode ir leve e certa de que fez o que tinha que fazer com maestria. Continue brilhando só que agora aí de cima! — escreveu a goleira.

Autora de um dos gols do Flamengo, Fernanda expressou o carinho por Vivi.

— Quero dedicar meu gol para Vivi, que não está com a gente aqui hoje. A gente te ama — disse a atleta. Também marcaram para o Fla Juh Ferreira, Djeni e Leidiane.

Sob comando de Rosana Augusto, o Flamengo volta a campo na segunda-feira (9), às 19h (horário de Brasília), contra o Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. O clube carioca está na quinta colocação do Brasileirão feminino, com 23 pontos em 12 partidas.

