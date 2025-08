Nesta terça-feira (5), a Globo lançou oficialmente o Cartola Feminino Petrobrás, primeira versão do Fantasy Game dedicada exclusivamente ao futebol feminino. A iniciativa reúne os clubes que disputam as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025.

O jogo mantém o formato do Cartola masculino, o qual torcedores podem criar ligas, escalar jogadoras e administrar suas cartoletas, e conta com o patrocínio da Petrobrás.

Como surgiu a iniciativa

A ideia partiu de Ana Claudia Esteves, gerente de Publicidade e Mídia da Petrobrás. Tudo começou durante um passeio de carro, quando uma adolescente — amiga do filho e jogadora de futebol — questionou por que não era possível escalar times femininos no Cartola.

O comentário motivou Ana Claudia a procurar a Globo e propor a parceria.

— Eu acho que a gente, enquanto gestora de comunicação, de gestores, tem que estar atento a esse olhar, essa escuta. E principalmente dessa geração mais nova, da geração Z, como é natural o consumo deles no esporte, como eles lidam com essa proximidade e nas diferenças — analisou.

— A marca Petrobrás tem isso no seu DNA, essa profundidade de estar com esse olhar, de celebrar a representatividade. Agora, com o Cartola Feminino, todos nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais profundamente quem são essas atletas e as histórias que estão por trás delas — completou.

Além do Cartola, a Petrobrás apoia a modalidade através de patrocínio da Federação Paulista de Futebol, Caravana Petrobrás de Futebol Feminino, além da construção de um Centro de Formação em parceria com a Ferroviária, de Araraquara. Sobre os próximos passos, a gestora mantém suspense: "isso você vai ter que esperar para descobrir. Mas a nossa ideia é, sim, ser a maior apoiadora do futebol feminino no Brasil", disse Ana Claudia.

Como jogar o Cartola Feminino