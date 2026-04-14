menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil x Zâmbia feminino: onde assistir e escalações

Seleção Feminina tenta segunda vitória no torneio

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 14/04/2026
02:05
Atualizado há 4 minutos
Brasil e Zâmbia se enfrentam pela Fifa Series Feminina 2026.
imagem cameraBrasil e Zâmbia se enfrentam pela Fifa Series Feminina 2026.
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (14), às 21h30 (horário de Cuiabá, e 22h30 de Brasília) para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series Feminina 2026. A bola rola na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e conta com transmissão exclusiva do Sportv.

continua após a publicidade

Relacionadas

Mais cedo, às 15h (horário local), e 16h horário de Brasília, Canadá e Coreia do Sul se enfrentam também na Arena Pantanal, com transmissão da Fifa+. O Canadá tem a mesma pontuação e saldo de gol da Seleção Brasileira, e será o último adversário nesta Fifa Series.

O técnico Arthur Elias deve promover mudanças para o confronto, conforme dito em entrevista coletiva na véspera da partida. Já Zâmbia terá nomes como Barbra Banda e Prisca Chilufya como destaques no setor de ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

BRASIL X ZÂMBIA - FIFA SERIES (SEGUNDA RODADA)

  • Data e horário: 14 de abril, às 22h30 (horário de Brasília), e 21h30 horário local
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Thaís Lima; Mariza, Isa Haas e Paloma Maciel; Angelina e Maiara; Dudinha, Tainá Maranhão, Marília, Kerolin e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

continua após a publicidade

ZÂMBIA: Hazel Nali; Margret Gondwe, Margaret Belemu, Racheal Nachula e Blessing Maluba; Susan Banda e Agness Musase; Mercy Chipasula, Ngosa Chabwe e Natasha Nanyangwe; Agness Phiri. Técnico: Charles Haalubono.

➡️ Seleção Feminina encerra preparação para enfrentar a Zâmbia na Fifa Series

Kerolin foi a camisa 10 da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, pela Fifa Series. (Fotop: Lívia Villas Boas/CBF)
Kerolin foi a camisa 10 da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, pela Fifa Series. (Fotop: Lívia Villas Boas/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias