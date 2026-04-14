Brasil x Zâmbia feminino: onde assistir e escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (14), às 21h30 (horário de Cuiabá, e 22h30 de Brasília) para enfrentar a Zâmbia pela segunda rodada da Fifa Series Feminina 2026. A bola rola na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e conta com transmissão exclusiva do Sportv.

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Mais cedo, às 15h (horário local), e 16h horário de Brasília, Canadá e Coreia do Sul se enfrentam também na Arena Pantanal, com transmissão da Fifa+. O Canadá tem a mesma pontuação e saldo de gol da Seleção Brasileira, e será o último adversário nesta Fifa Series.

O técnico Arthur Elias deve promover mudanças para o confronto, conforme dito em entrevista coletiva na véspera da partida. Já Zâmbia terá nomes como Barbra Banda e Prisca Chilufya como destaques no setor de ataque.

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BRASIL X ZÂMBIA - FIFA SERIES (SEGUNDA RODADA)

Data e horário: 14 de abril, às 22h30 (horário de Brasília), e 21h30 horário local

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Thaís Lima; Mariza, Isa Haas e Paloma Maciel; Angelina e Maiara; Dudinha, Tainá Maranhão, Marília, Kerolin e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

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ZÂMBIA: Hazel Nali; Margret Gondwe, Margaret Belemu, Racheal Nachula e Blessing Maluba; Susan Banda e Agness Musase; Mercy Chipasula, Ngosa Chabwe e Natasha Nanyangwe; Agness Phiri. Técnico: Charles Haalubono.

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