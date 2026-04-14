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Sem Ana Vitória, Brasil é escalado para enfrentar Zâmbia na Fifa Series

Arena Pantanal recebe confronto, válido pela segunda rodada

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 14/04/2026
21:57
Tainá Maranhão será titular contra Zâmbia, pela Fifa Series. (Lívia Vilas Boas/CBF)
imagem cameraTainá Maranhão será titular contra Zâmbia, pela Fifa Series. (Lívia Vilas Boas/CBF)
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O técnico Arthur Elias definiu o Brasil para enfrentar a Zâmbia nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da Fifa Series Feminina. A bola rola na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30 no horário local e 22h30 no horário de Brasília.

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A meia Ana Vitória, do Corinthians, não foi relacionada para a partida contra a Zâmbia. A meio-campista segue em protocolo de concussão, sendo avaliada diariamente pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

O Brasil entra em campo com Lelê; Haas, Mariza, Paloma Maciel e Yasmim; Duda Sampaio, Angelina; Marília, Tainá Maranhão, Gio Garbelini e Gabi Portilho.

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Angelina entrou no decorrer do jogo em Brasil x Coreia do Sul. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

BRASIL X ZÂMBIA - FIFA SERIES (SEGUNDA RODADA)

  • Data e horário: 14 de abril, às 22h30 (horário de Brasília), e 21h30 horário local
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Haas, Mariza, Paloma Maciel e Yasmim; Duda Sampaio, Angelina; Marília, Tainá Maranhão, Gio Garbelini e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

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ZÂMBIA: Hazel Nali; Margret Gondwe, Margaret Belemu, Racheal Nachula e Blessing Maluba; Susan Banda e Agness Musase; Mercy Chipasula, Ngosa Chabwe e Natasha Nanyangwe; Agness Phiri. Técnico: Charles Haalubono.

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