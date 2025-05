Brasil x Chile BRA CHI 4ª Rodada Feminino Sub-17 Data e Hora Quarta-feira, 21 de maio, às 19h30 Local Estádio Francisco Rivera Escobar (Palmira, COL) Árbitro Onde assistir

O Brasil encara o Chile nesta quarta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada da fase final do Sul-Americano Sub-17 Feminino, no Estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Se vencer o adversário, a Seleção Brasileira garante vaga no Mundial com uma rodada de antecedência. O último jogo está marcado para 24 de maio - a Seleção encara a Colômbia.

O Brasil ocupa a terceira colocação, com cinco pontos em três partidas - o segundo Paraguai e o quarto Equador também possuem a mesma pontuação. A líder é a Colômbia, com sete pontos, e classificada antecipadamente.

Já o Chile ainda não venceu, tem apenas um ponto, na quinta posição, e precisa do resultado positivo para ter chance de classificação na competição. O lanterna é o Peru, que não somou pontos.

Os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo deste ano. A competição será disputada no Marrocos, entre 17 de outubro e 8 de novembro.

Para o jogo, a técnica Rilany Silva não conta com a zagueira Julia Pereira, que teve uma concussão cerebral durante a partida contra o Equador, na rodada passada. Dulce Maria a substituiu e deve entrar na sua vaga. A comandante também tem dúvidas no meio e no ataque.

O Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano Sub-17 Feminino e tem cinco conquistas: 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024, além de dois vice-campeonatos, em 2008 e 2016.

Brasil vem de empate em 0 a 0 com o Equador. Foto: Nelson Terme/CBF

Confira as informações do jogo entre Brasil x Chile

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE FEMININO

SUL-AMERICANO (FASE FINAL) - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Palmira, Colômbia

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO BRASIL (Técnica: Rilany Silva)

Ana Morganti; Allyne, Dulce Maria e Andreyna; Maria (Piauí), Pepê, Carol Melo e Mari (Ravenna); Julinha, Giovana Iseppe e Gabi Pusch (Evelin).

ESCALAÇÃO DO CHILE (Técnica: Vanessa Arauz)

Catalina Gajardo; Antonella Casas-Cordero, Antonella Martínez, Geraldine Mardones e Antonia Crot; Constanza Gonzalez, Isidora León, Maria Paz Valdivieso e Antonella Puelles; Penélope Correa e Isidora Flores.