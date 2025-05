Palmeiras tropeça contra o Inter e perde chance de subir no Brasileirão Feminino

Palmeiras e Internacional empataram por 2 a 2, nesta segunda-feira (19), em Porto Alegre, no SESC Campestre. Os gols do Verdão foram marcados por Amanda Gutierres e Andressinha, enquanto Bruna Benitez e Belén Aquino fizeram os gols da equipe gaúcha. A partida finalizou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de ultrapassar o Corinthians e assumir a vice-liderança na tabela de classificação da competição e está no terceiro lugar. O Internacional é o 12º colocado na tabela do Brasileirão Feminino.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo na próxima quinta-feira (22). No Rio de Janeiro, no Gávea, Flamengo e Internacional se enfrentam às 15h (de Brasília). Uma hora depois, o Palmeiras encara o Cruzeiro, na Arena Barueri.

Restam quatro rodadas para o final da primeira fase da competição nacional. O Verdão abriu sete pontos de vantagem sobre o Bahia, primeiro clube fora da zona de classificação. O Internacional, por sua vez, soma onze pontos e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Com o gol, Amanda Gutierres chegou a dez gols na competição e se isolou na artilharia. Em segundo na lista estão Jhonson, do Corinthians, e Cristiane, do Flamengo, ambas com oito gols marcados no torneio nacional.

Palmeiras e Internacional empataram por 2 a 2 pela competição nacional (Foto: Lara Vantzen/Internacional)

Tabela da classificação do Brasileirão Feminino