Arthur Elias definiu o time titular do Brasil para enfrentar a França nesta sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília). Trata-se do último amistoso da Seleção feminina antes da Copa América, que inicia em julho. A bola rola no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França.

A equipe mantém a base que venceu o Japão, em maio e junho, última data-Fifa. Na defesa, o Brasil terá a goleira Lorena, assim como as zagueiras Isa Haas e Mariza, além das laterais Fê Palermo e Yasmim.

O meio-campo tem o trio Duda Sampaio, Angelina e Luany. O setor ofensivo tem Kerolin, Marta e Gio. Arthur Elias optou por iniciar com Dudinha, Jhonson e Amanda Gutierres no banco de reservas. A meio-campista Ana Vitória sentiu um desconforto muscular no treino e está fora do amistoso.

Desta forma, o Brasil entra em campo com Lorena, Fê Palermo, Isa Haas, Mariza, Yasmim, Duda Sampaio, Angelina, Luany, Kerolin, Marta e Gio. A volante Angelina falou sobre a partida antes da bola rolar.

— Todo mundo evolui durante um ano de preparação. E a gente sabe que a gente teve uma vitória na casa delas nas Olimpíadas. Isso foi algo que mexeu muito com elas, provavelmente. Foi na casa delas, com a torcida delas. Então, acredito que vai ser um grande jogo amanhã e ter a nossa oportunidade de se enfrentar novamente após quase um ano. E acredito que vai ser um grande jogo, muita batalha, muita disputa. E a gente está preparada para isso — disse ela.

Estádio dos Alpes, na França, recebe amistoso do Brasil. (Lívia Villas Boas / CBF)

Escalações confirmadas de França e Brasil

FRANÇA (Técnico: Laurent Bonadéi):

Pauline; Bacha, Baltimore, De Almeida, Lakrar, Samoura, Toletti, Geyoro, Karchaoui, Mateo e Diani.

BRASIL (Técnico Arthur Elias):

Lorena, Fê Palermo, Isa Haas, Mariza, Yasmim, Duda Sampaio, Angelina, Luany, Kerolin, Marta e Gio.

Confira as informações do amistoso feminino

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA X BRASIL - AMISTOSO INTERNACIONAL