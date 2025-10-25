Com nova camisa 10, Seleção Brasileira divulga numeração para amistosos na Europa
Brasil enfrenta Inglaterra e Itália nesta Data-Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira feminina divulgou, neste sábado (25), a numeração oficial para amistosos contra Inglaterra e Itália. Sem Marta, a principal novidade é Duda Sampaio com a camisa 10.
Relacionadas
- Lancepédia
Seleção Feminina x Inglaterra: quantas vezes elas já se enfrentaram?
Lancepédia25/10/2025
- Futebol Feminino
Arthur Elias projeta amistoso da Seleção feminina contra a Inglaterra
Futebol Feminino23/10/2025
- Futebol Feminino
Contra a Inglaterra, Arthur Elias tenta manter bom aproveitamento em amistosos
Futebol Feminino25/10/2025
Entre os destaques, Lorena segue com a camisa 1, enquanto Bruninha, que retorna nesta convocação, veste a 2. Na zaga, Isa Haas fica com a 4, ao lado de Tarciane (3) e Thais Ferreira (5).
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
No meio-campo, Angelina segue com a oito e Duda Sampaio, na ausência de Marta, assume a camisa 10. Convocadas pela primeira vez para a amarelinha, Tainá Maranhão, do Palmeiras, fica com a 19, e Isa, do São Paulo, veste a 21, enquanto Isabela, do PSG, fica com a 15.
Das atletas já convocadas, Dudinha, antes camisa 21, ganha a 7. Ludmila veste a 14, enquanto Bia Zaneratto mantém a 16. A zagueira Vitória Calhau, do Cruzeiro, fica com a 13.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Amistosos do Brasil nesta data-Fifa
A Seleção Brasileira feminina joga neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, em amistoso internacional no Etihad Stadium, em Manchester.
Na próxima terça-feira (28), o time enfrenta a Itália às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
➡️ Contra a Inglaterra, Arthur Elias tenta manter bom aproveitamento em amistosos
Numeração da Seleção Brasileira
Confira a numeração completa do Brasil para amistosos:
- Lorena
- Bruninha
- Tarciane
- Isa Haas
- Thais Ferreira
- Yasmim
- Dudinha
- Angelina
- Amanda Gutierres
- Duda Sampaio
- Jheniffer
- Claudia
- Vitoria Calhau
- Ludmila
- Isabela
- Bia Zaneratto
- Ary Borges
- Lais Estevam
- Taina Maranhão
- Mariza
- Isa
- Luany
- Carlinha
- Thais Lima
- Matéria
- Mais Notícias