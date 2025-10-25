A Seleção Brasileira feminina divulgou, neste sábado (25), a numeração oficial para amistosos contra Inglaterra e Itália. Sem Marta, a principal novidade é Duda Sampaio com a camisa 10.

Entre os destaques, Lorena segue com a camisa 1, enquanto Bruninha, que retorna nesta convocação, veste a 2. Na zaga, Isa Haas fica com a 4, ao lado de Tarciane (3) e Thais Ferreira (5).

No meio-campo, Angelina segue com a oito e Duda Sampaio, na ausência de Marta, assume a camisa 10. Convocadas pela primeira vez para a amarelinha, Tainá Maranhão, do Palmeiras, fica com a 19, e Isa, do São Paulo, veste a 21, enquanto Isabela, do PSG, fica com a 15.

Das atletas já convocadas, Dudinha, antes camisa 21, ganha a 7. Ludmila veste a 14, enquanto Bia Zaneratto mantém a 16. A zagueira Vitória Calhau, do Cruzeiro, fica com a 13.

Amistosos do Brasil nesta data-Fifa

A Seleção Brasileira feminina joga neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, em amistoso internacional no Etihad Stadium, em Manchester.

Na próxima terça-feira (28), o time enfrenta a Itália às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

Numeração da Seleção Brasileira

Confira a numeração completa do Brasil para amistosos:

Lorena Bruninha Tarciane Isa Haas Thais Ferreira Yasmim Dudinha Angelina Amanda Gutierres Duda Sampaio Jheniffer Claudia Vitoria Calhau Ludmila Isabela Bia Zaneratto Ary Borges Lais Estevam Taina Maranhão Mariza Isa Luany Carlinha Thais Lima