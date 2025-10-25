menu hamburguer
Futebol Feminino

Com nova camisa 10, Seleção Brasileira divulga numeração para amistosos na Europa

Brasil enfrenta Inglaterra e Itália nesta Data-Fifa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
10:15
Duda Sampaio conduz bola em Brasil x Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Duda Sampaio conduz bola em Brasil x Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Seleção Brasileira feminina divulgou, neste sábado (25), a numeração oficial para amistosos contra Inglaterra e Itália. Sem Marta, a principal novidade é Duda Sampaio com a camisa 10.

Entre os destaques, Lorena segue com a camisa 1, enquanto Bruninha, que retorna nesta convocação, veste a 2. Na zaga, Isa Haas fica com a 4, ao lado de Tarciane (3) e Thais Ferreira (5).

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No meio-campo, Angelina segue com a oito e Duda Sampaio, na ausência de Marta, assume a camisa 10. Convocadas pela primeira vez para a amarelinha, Tainá Maranhão, do Palmeiras, fica com a 19, e Isa, do São Paulo, veste a 21, enquanto Isabela, do PSG, fica com a 15.

Das atletas já convocadas, Dudinha, antes camisa 21, ganha a 7. Ludmila veste a 14, enquanto Bia Zaneratto mantém a 16. A zagueira Vitória Calhau, do Cruzeiro, fica com a 13.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Amistosos do Brasil nesta data-Fifa

Seleção Brasileira feminina joga neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, em amistoso internacional no Etihad Stadium, em Manchester. 

Na próxima terça-feira (28), o time enfrenta a Itália às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

➡️ Contra a Inglaterra, Arthur Elias tenta manter bom aproveitamento em amistosos

Numeração da Seleção Brasileira

Confira a numeração completa do Brasil para amistosos:

  1. Lorena
  2. Bruninha
  3. Tarciane
  4. Isa Haas
  5. Thais Ferreira
  6. Yasmim
  7. Dudinha
  8. Angelina
  9. Amanda Gutierres
  10. Duda Sampaio
  11. Jheniffer
  12. Claudia
  13. Vitoria Calhau
  14. Ludmila
  15. Isabela
  16. Bia Zaneratto
  17. Ary Borges
  18. Lais Estevam
  19. Taina Maranhão
  20. Mariza
  21. Isa
  22. Luany
  23. Carlinha
  24. Thais Lima
Treino da Seleção Brasileira em Manchester. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)
Treino da Seleção Brasileira em Manchester. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)

